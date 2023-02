Posse Canônica

Chegando a este jornalista, o convite da Arquidiocese de Teresina para a Solene Celebração Eucarística de posse do 8º Arcebispo Metropolitano Dom Juarez Sousa da Silva, dia 25 de Fevereiro, às 16hs na Catedral de N.S. das Dores.

Nova Música

Bell Marques apresentou, no último fim de semana, uma nova música, que deve ser uma das suas apostas nos 6 dias de Carnaval de Salvador. "Maria Eunice", composição de Ferrugem e Bia Fera, foi tocada pela primeira vez pelo cantor na última sexta-feira (3), em show em Brasília.

Matinês do Iate

O Iate Clube de Teresina vai realizar as tradicionais matinês carnavalescas. O retorno será no dia 19 de fevereiro, domingo, a partir das 10h, com animação de Lene Alves e Banda Carnavalheiros. E dia 21 de fevereiro, que também iniciará às 10h, terá como atração Demar Maranhão e Banda Flash Back.

Folia

As cidades mais procuradas esse ano para o período do Carnaval, são as cidades de Barras e Água Branca, várias Bandas já foram contratadas para animar a folia, além Paredões de Som.

Final de Semana

A cidade de José de Freitas, nesse final de semana receberá muitos foliões para seu tradicional Zé Pereira, que será animado por Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Álvaro Neto, Banda Pilera e demais bandas. Recebi convite de vários amigos para prestigiar evento.



Segunda-feira foi dia de comemorar, os 4 aninhos do Miguel Meneses com bolo, parabéns e festinha. Na foto com o pai, o empresário Paulo Guilherme Meneses do Carangas Teresina.







Toda felicidade do mundo, para o Pai Tony de Iemanjá, que na segunda-feira trocou de idade. Na foto com seu amigo Mikael de Oxalá, que juntos curtiram o Baile do Perícles Mendel.







Advogado Antônio de Jesus Machado Oliveira esteve curtindo férias em Jericoacoara-Ce na companhia de sua filha, advogada Ana Carolina, Samyla e Fátima (love do advogado Antônio).





Domingo, o senhor Valdemir do Rêgo Motta (funcionário aposentado do Banco do Brasil e diretor-presidente da Rádio Vanguarda Educativa FM de União) completou 81 anos de vida. Parabéns!







A simpática e bonita, Osmarina Nunes no último dia 02 de fevereiro ganhou festa sopresa de aniversário, organizado pelo esposo, filhas e amigos. Na foto o esposo empresário Henrique Sampaio e as filhas: Duanne e Délliys.







André Nery e Dóris, Euzinho Daniel Cardoso, Lya Nery e Gilberto, durante o Baile do Péricles, na última sexta-feira direto da Mansão Bliss.







Celina Nery recebeu um grupo seleto de familiares e amigos para celebrar sua nova idade ontem. Tim! Tim!

