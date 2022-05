Vagas no IFPI

O Instituto Federal do Piauí, lançou edital ofertando 1.590 vagas para cursos técnicos, nas modalidades concomitante e subsequente, destinados a candidatos que estejam cursando ou tenha concluído o ensino médio, as inscrições abrem de 10 de maio e seguem até o dia 08 de junho, de forma online. Mais informações na página http/seleção.ifpi.edu.br

Festejo

Começa amanhã (04) e vai até o dia 13 de maio, na Paróquia de N.S. da Conceição Aparecida, Renascença 1, bairro Francisco Marreiros o festejo Nossa Senhora de Fátima, com celebrações todos os dias(às 19hs), bazar, venda de comidas, leilão além de animação.

Festa da Beleza

O colunista social, Nilo Araújo da cidade de Miguel Alves, está a todo vapor na organização da Festa da Beleza Miguelalvense” que elegerá a Miss Mirim e Teen e aclamação da Miss Piauí Model, Miss Trans, Miss Gay 2022, que acontecerá dia 21 de maio, âs 20hs, no Ginásio Poliesportivo Chico Noca. Mercy pelo convite!

3ª Semana de Engenharia

O Centro Universitário Santo Agostinho-Unifsa, através das Coordenações de Engenharia, divulga a 3ª Semana de Engenharia com a temática “ Engenharia: o motor da inovação” o evento acontce de 14 a 18 de maio com carga horária de 30h. acesse o site: www.unifsa.com.br para saber mais informações e realizar sua inscrição.



O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, Dr. Samuel Rêgo (ao centro) recebeu a comenda São Lucas ofertada pela Associação Médica Brasileira, secção Piauí. A solenidade de entrega da comenda foi realizada no XVIII Congresso Médico do Piauí. Na foto: os médicos Paulo Márcio Sousa Nunes, o reitor da Ufpi, Gildásio Guedes Fernandes.







Ontem foi dia de parabéns, para o empresário e secretário municipal de esportes de União, Célio Marinho dos Santos. Na foto com a esposa Vânia.







Cantora Mara Pavanelly (amiga querida) que no final de semana esteve fazendo shows nas cidades de: Bom Principio, Sigefredo Pacheco e Lagoa Alegre do Piauí. No registro fotográfico euzinho, Daniel Cardoso, titular da coluna.







Todo sucesso e felicidade do mundo, para a professora de educação física Ana Célia Oliveira (Naná Oliveira)da cidade de União, que ontem (03)completou mais um ano de vida.







Dr. Fernanda Moura Fé Médica R3 em Dermatologia no Hospital Estadual Carlos Macieira em São Luís-MA e Christian Coelho - Engenheiro Civil e Empresário.







Parabéns para nossa assinante, Maria José Soares que aniversariou no dia 30/04 (sábado). A coluna deseja felicidades!!!







Em nosso click! Germana Matos, professor Ossian Melo, médico Giordano Matos, advogado Giovane Matos e karla e Edgar. Durante almoço que festejou nova idade de Ossian, no sábado passado.







Franciane Santos, festejou seus 35 anos de vida em grande estilo na última sexta-feira, com delicioso jantar, drinks e música ao vivo.













