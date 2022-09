O Parque Haras HB de José de Freitas, será palco de uma grande vaquejada e shows musicais

São Miguel

Teve início segunda-feira o festejo de São Miguel Arcanjo (padroeiro da cidade de Miguel Alves) com linda procissão com imagem do santo pelas principais ruas da cidade. Diariamente às 19hs, está acontecendo missas-novenas até o dia 29, seguidas de quermesses no abrigo.

Vaquejada

Na próxima sexta-feira (23) e no sábado (24), o Parque Haras HB de José de Freitas, será palco de uma grande vaquejada e de grande shows musicais com: Sirano & Sirino e Chicabana (sexta) e Mara Pavanelly e Forró Real (sábado). Confira todo os shows no Camarote By Chico Willian, venda de pulseiras pelo fone-whatsapp (86)9-9971-4424.

Unifsa Em Ação

Centro Universitário Santo Agostinho, realizará no sábado próximo, no horário das 8hs às 12h no Centro Integrado de Saúde Carolina Freitas Lira diversos serviços, que serão fornecidos através dos cursos de Estética e Cosmética, Odontologia, Enfermagem, Nutrição, Psicolologia, Farmácia, Fisioterapia, Direito, Educação Física, Administração e Contábeis.. saiba mais em: www.unifsa.com.br

Reinauguração

Nesta sexta-feira (23) a Zona Lesta de Teresina ganhará mais uma loja renovada, com mais conforto, mais variedades e cheia de super ofertas. Reinauguração do Carvalho Super Homero. Você é convidado(a) especial!

Memórias São José dos Altos

Hoje, além do grande show de aniversário da Rádio, acontecerá missa em homenagem aos 76 anos de vida, da radialista, cronista social e jornalista Elvira Raaulino na Igreja de São José dos Altos, em Altos, às 18hs seguindo de shows na praça Cônego Honório com Mara Pavanelly, cantora Elba Ramalho, Luketta, Nayra Lima, Bob Robson, Fogo Pagou, Matheus Raulino e Lorrany

Workshop

A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, realiza amanhã, às 19h, o Workshop “Artes Cênicas e Terceiro Setor: Humanizando através da Arte e da Cultura”, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. O encontro é totalmente gratuito, os interessados em participar devem acessar o Instagram @redefemininapi



O cantor Zezo Potiguar, hoje à noite, fará um mega show em praça pública no Povoado Novo Nilo, município de União durante a inauguração da Estação de Tratamento D´ água pela Prefeitura de União.







Empresário Oswaldo Luz e sua Nara Sampaio, foram a União na sexta-feira curtir os shows, do cantor Jonas Esticado e da cantora Eliane, durante a comemoração de aniversário da cidade.







Ainda é tempo de parabenizar a senhora Maria Alice Coutinho que aniversariou no dia 16 deste mês. Na foto com o esposo médico Cláudio Ferreira.







Toda felicidade do mundo e vida longa, para jornalista Elvira Raulino que hoje completa mais um ano de vida. Na foto ladeada pelas filhas: Mara Beatriz, Beatriz e Sanmya Beatriz.







Em nossos holofotes o produtor Flávio Suaréz, que no último dia 13 de setembro, recebeu um grupo seleto de amigos para festejar seu aniversário. Na foto com a empresária Débora Prado.

