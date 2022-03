Inauguração

Com a presença dos bispos das dioceses do Piauí, padres, seminaristas e diáconos, aconteceu no último dia 04, a bênção do novo anexo construído no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, que recebeu o nome de Dom Alfredo Schaffler (bispo emérito de Parnaíba) a inauguração foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito.

Farofa do GV

Esse é título da festa que o empresário Gabriel (Veículos)Pereira, promoverá amanhã para comemorar em grande estilo seu aniversário no Parque Aquático Os Abreus na cidade de União. Drikys,churrasco e música ao vivo da cantora Janaína e Banda, Hallysson Balada de Luxo, Forró Top e Victor Carvalho farão parte da programação. Agradeço o convite!

Política

O Partido dos Trabalhadores do Piauí, ontem filiou 4 deputados estaduais, que foram: Firmino Paulo, Janaína Marques, Flávio Nogueira Júnior, Oliveira Neto e ainda o do deputado federal Flávio Nogueira. A solenidade de filiação aconteceu no Plenarinho da Assembleia e contou com a presença do governador Wellington Dias.

Novos Contatos

Centro Universitário Santo Agostinho, informando os novos números dos telefones de atendimento do Setor de Pós-Graduação, que são (86)9-9861-0319 e 9-9816-0074, os números antigos foram desativados.

Corte

Deputado Federal Átila Lira acompanhou os prefeitos de Batalha, Zé Luis do Frango, Zé Barbosa ( São José da Varjota) e Gustavo Medeiros (União)em audiência em Brasília com o Ministro-Chefe da Casa Civil Ciro Nogueira.

Futebol

Hoje, às 16hs, o Time do Altos enfrentará o Time do ABC, no Estádio Frasqueirão em Natal- Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Boa Sorte a Jacaré!



Ainda é tempo de parabenizar, a empresária Iraneide Reduzino Souza (Lojas União Calçados)que no útimo dia 10 de março trocou de idade, Tim! Tim!







Youtuber Wanderzim, professor Paulo Tavares e Cauã, do Podcast MiguelasCast da cidade de Miguel Alves, que na quarta-feira me receberam para um excelente bate-papo.







Presidente do Seabre-Pi, Freitas Neto, aniversariante do domingo passado( dia 13) e coordenadora Senac de José de Freitas, Claudinha Freitas aniversariante da sexta-feira ( dia 11)estiveram reunidos no sábado para dupla comemoração em Fazenda em José de Freitas. Na foto :Francisco Neto, Robert Neto e Lucas Freitas filhos da aniversariante Claudinha.







Advogada Sanitarista Marina Sampaio Fortes, recebeu o título de cidadã Luzilandense, morando há 8 anos na cidade onde desenvolve relevantes serviços na área de Saúde Pública. Estudante de Medicina, atua como Vice Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Subseção e como Conselheira Mun. de Saúde de Luzilandia. Na foto com o vereador Dida, proponente do título.







Sérgio Gonçalves do Rêgo Motta,durante evento alusivo aos 199 anos da Batalha do Genipapo, foi agraciado pelo Governo do Estado do Piauí com a Medalha da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Coordenadoria de Fomento à Irrigação – COFIR.







Empresário Junno Campos de Sousa foi um dos homenageados com a Medalha do Mérito Renascença em comemoração pelos 199 anos da Batalha do Jenipapo.

