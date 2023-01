Assessoria

Jornalista Marílhia Andrade nos comunicando que fará parte da assessoria de comunicação do Governador Rafael Fonteles no Palácio de Karnak.

Rádio

A Super Rádio Vanguarda Educativa Fm- 106.5Mhz da cidade de União, recentemente adquiriu novos equipamentos, fazendo a mesma ser ouvida em toda a cidade de União e nas cidades de Teresina, Porto, Miguel Alves, Campo Largo, José de Freitas, Cabeceiras e Barras, além das cidades: Caxias, Coêlho, Aldeia Altas, Buriti e Duque Bacelar no Maranhão.

Ofertas no Site

O Saldão de Ano Novo Paraíba está com várias ofertas exclusivas para quem não fez suas compras de fim de ano. É somente nos dias 04 e 05 de janeiro no site (armazemparaiba.com.br).

Desconto

Sua Nota do ENEM vale desconto de até 50% na mensalidade da Graduação dos seus Sonhos! No Centro Universitário Santo Agostinho. Vestibular UNIFSA: Redação Online ou use a sua nota do Enem. São 16 graduações presenciais e mais de 30 opções em EAD nos Campus Sul e Campus Leste.

1º Forró do Ano

E tome Forró! Dia 13 de Janeiro o Viola Music Teresina volta com suas atividades com ela, a rainha do forró, Eliane. Garanta seu ingresso antecipado ou seu longe. Mais informações: (86)99557-0653.



Toda felicidade e saúde do mundo para a professora Nelsina Oliveira Lobão que na segunda-feira completou mais um ano de vida. Parabéns!







Aniversariante D. Nelsina Oliveira Lobão ladeada pelos filhos: Beto, Arão Filho, Mirian, Regina, Fernando, Carlos, Raquel, Lili e Sérgio.







Regina Lobão, Rita Sampaio Lobão, Raquel Lobão, este colunista Daniel Cardoso, Amada Campos, Karla Lobão, Lucyana Lobão, Socorrinha Sampaio e Sabrina Lobão durante almoço que celebrou o aniversário D. Nelsina.







Quem troca de idade na próxima segunda-feira, dia 09, é a empresária Alexsandra Diniz. Frente à maior rede de Óticas do Piauí e Maranhão, Alexsandra é exemplo de força feminina e liderança. Mãe, esposa e amiga fiel. Felicidades e sucesso!







Casal Clarindo Melo Júnior e Alice Oliveira e os filhos: Pedro Victor e José Gabriel passaram o Réveillon no litoral do Piauí (praia do Macapá).







A pequena Francine, segunda-feira ganhou festinha com direito bolo e parabéns por conta dos 6 aninhos de vida, organizado pelo pais: Dell e Franciane aqui na foto.







Euzinho Daniel Cardoso ladeado pelo casal: Gisele Almeida e Ítalo, obrigado pelo convite para Balada de Réveillon em União.





Ontem o prefeito Gustavo Conde Medeiros, da cidade de União completou mais um ano de vida e recebeu inúmeros cumprimentos. Parabéns!

