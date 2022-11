Baú da Taty

Alô! Teresina! O Show Baú da Taty será realizado agora no Estacionamento do Theresina Hall. Ainda dá tempo comprar seu ingresso para esse Show Inesquecível, próximo sábado (dia 05) de novembro com Taty Girl, Walkyria Santos e Forró Desejo de Menina (Alexsandro Costa e Yara Tchê). Pontos de vendas: Kalor Porduções Riverside e Rio Poty Shopping.

Nova Cantora

A cantora piauiense Dayana Almeida é a nova cantora da Banda Farra da Gordinha. Dayana já passou pela a Banda Rosa Xote e atualmente estava em carreira solo. Sucessos amiga!

B- Day do Viola

Amanhã todos caminhos levarão você, a Viola Music, para comemorar o aniversário, com show da cantora Eliane ( A Rainha do Forró), Lilly Araújo e Pepê Junior. Alô! Ewerton Figueredo! Alô Tony Costa!

Luto

O mundo LGBTQIA Mais do Piauí, está de luto pelo falecimento de Andréia Carão(Miss Universo, Mundo, Beleza Trans e Piauí)que faleceu de causa naturais na terça-feira. Em nome de sua mãezinha D. Maria das Neves envio minhas condolências aos amigos(as) e familiares.

Show

Cantor Guilherme Arantes, dia 19 de novembro fará Show em Teresina na Mansão Bliss Eventos. Venda de ingressos já iniciadas pelo. www.i9tickets.com e quiosque 19- Piso L3 no Shopping Rio Poti, mais uma produção de Antoniel Ribeiro.

Outlet Chic

Amanhã, sábado e domingo (dias 4, 5 e 6) de novembro acontece no Centro de Convenções de Teresina o maior bazar do Piauí, o Outlet Chic. Com mais de 100 lojas, uma parcela significativa dos empresários apostam em peças da seleção brasileira. A estimativa é que o evento impulsione a economia local.



A empresária e farmacêutica Soraya Aguiar, recebeu na última sexta-feira (28) uma Comenda do CRF-PI dentro das comemorações aos 60 anos do Conselho, pela importante contribuição à profissão farmacêutica no Estado.







Felicidades Mil! Ao casal José Gastão e Alzenira que na última sexta-feira (28) completou 50 anos de Vida Conjugal- Bodas de Oura. Na foto com o filho advogado Dr. Gleyson Viana de Carvalho.







Padre Deodato, da Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios de União, sexta-feira que passou (28) completou 50 anos de vida. Parabéns! Na foto com este jornalista Daniel Cardoso.







Professor Claudenilton Lima (diretor de departamento de administração e gestão escolar da Semed de União) e professor Marco Portela (assessor pedagógico da Semed de União)no final de semana curtiram as belezas de Fortaleza.







João Vasconcelos (diretor do Theatro 4 de setembro) no próximo sábado (dia 05), às 20hs no Clube dos Diários, dia da Cultura estará lançando o Livro “João Uma Assinatura de Cultura e Lugares de Memória” seguido de Show e Coquetel. Grato! Pelo convite!

