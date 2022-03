Pela primeira vez no palco do Viola Music, dia 11/03, o diferenciado Aldair palyboy

MiguelasCast

Sou convidado do Miguelascast situado na cidade de Miguel Alves para hoje, às 20hs conceder entrevista. Inscreva-se no Canal/MiguelasCast no YouTube para ouvir ao vivo esse bate-papo. De já agradeço a professor Paulo Tavares e Donisete Carvalho pelo convite.

Convite

O Tribunal de Justiça do Piauí, Academia da Magistratura do Piauí, Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça do Piauí convidando este jornalista amigo de vocês, para o lançamento do Livro “Trajetória de Um Homem” dia 26 deste mês, às 19hs no Auditório do Tribunal de Justiça.

São José

Tem inicio hoje o festejo de São José dos Altos, na cidade de Altos (capital da manga)com a seguinte programação: Saída da peregrinação na Rua Jaime Rosa, às 16:30, em seguida, a imagem de São José seguirá em peregrinação de carro pelas ruas até a Igreja Matriz, onde haverá hasteamento da bandeira e celebração da Santa Missa.

Agenda de Shows

Banda Pagodjé se apresente hoje no Nashville, amanhã no Frevo e no sábado no Bar da Gorda com o melhor repertório de pagode de Teresina. Alô ! Yuri e Juninho!

Tese de Doutorado

A professora Dra. Márcia Cristiane Araújo, do Curso de Bacharelado em Educação Física, do Centro Universitário Santo Agostinho, foi aprovada na sua defesa de tese de Doutorado em “ Aspectos Biológicos Relacionados à Atividade Física e Saúde” na Universidade Católica de Brasília-UCB. Sua pesquisa é o primeiro estudo no mundo a relacionar atividade física e diminuição da idade biológica.

Viola Music

Pela primeira vez no palco do Viola Music o diferenciado Aldair palyboy na sexta-feira próxima(11) e Banda Gatinha Manhosa próximo sábado (dia 12). Cuida ! Tony Costa!

Em Cartaz

No dia 18 de março, no Teatro 4 de Setembro o Espetáculo Musical Clássicos Encantados, o espetáculo é feito para todas idades se encantarem. O elenco reuni mais de 30 integrantes, orquestra, bailarinos, mais de 100 figurinos e cantando 100% ao vivo. A pequena Sereia, Cinderela, Aladim e Gênio e muitos outros. Ingressos limitados: www.igressodigital.com



Toda Felicidade do Mundo, para meu pai José Machado, que aniversariou no último dia 04 e para minha mãe Jesus Cardoso ilustre aniversariante de amanhã. Que Deus e Nossa Senhora na sua infinita bondade os abençoe com saúde e vida longa.







Deputado estadual Firmino Paulo, sábado esteve na cidade de União, fazendo a entrega de 18 kits de irrigação, beneficiando os agricultores e agricultoras das comunidades: Bela Fonte, Volta dos Cadetes, Sossego, Juá, Poço de Pedra, Santa Rosa, Cana Doce, Lagoa das Melancias, Sossego e Ema. Antes o deputado concedeu entrevista a Rádio Vanguarda Educativa FM.







Ainda de parabenizar o garotinho Arthur Abdias, filho do casal Arcleib Alves e Ana Maria, que no último dia 20 de fevereiro completou mais ano de vida. Arthur é o xodó dos avô Abdias Alves (empresário no ramo de cerâmica).







Advogada Marina Sampaio Fortes, no próximo sábado(12)receberá o título de cidadão Luzilandense durante Sessão Solene no Centro Pastoral Pe. José Ribeiro, às 19hs na cidade de Luzilândia, por indicação do vereador Orlando Araújo Nunes.





Euzinho, Daniel Cardoso , titular da coluna com a apresentadora Amanda Nara ( Programa Vida de Artista)em recente evento social na verde-cap.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no