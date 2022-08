Pirifolia: Piripiri será palco do maior carnaval fora de época da região Norte do Piauí

Visita



Hoje o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, chega ao Piauí, onde às 18hs participa de reunião política com os candidatos a governador Rafael, senador Wellington, deputados e o povo em geral, na Cidade Folia em frente ao terminal do Zoobotânico.

Festejo

Começa na próxima sexta-feira o festejo de Nossa Senhora do Livramento com missas-novenas diariamente, às 19hs até o dia 15 de agosto. No dia 13 haverá grande na Arena Skol com Felipe Amorim e Zé Cantor, promoção: Carlão da Skol , Oswaldo Luiz e Família.



Atila Filho, no último sábado teve seu nome lançado com candidato a deputado federal pelo PP, em Convenção do Progressistas no Theresina Hall. Na Foto com sua esposa advogada Gisela Freitas.







Deputado estadual Firmino Paulo (PT) sexta-feira passada(29)esteve na cidade de Lagoa Alegre participando da Festa do Vaqueiro. Na foto com amigo médico Dr. Osael Moita e a esposa Walkiria, que lhe recepcionaram.









Felicidades Mil aos recém-casados: Dionardo Sena e Camila Nery,que se tornaram marido e mulher durante cerimônia na Igreja Matriz de União, sexta-feira passada.







Cantor Bell Marques, é atração principal do Pirifolia 2022 na próxima sexta-feira (05) na cidade de Piripiri.







A bela Gianny Araújo Silva, marcou na minha festa de 50 anos, dia 10 de julho.







Natália Reduzino (gerente da Loja União Calçados) e esposo Edmilson, foram me abraçar durante a tardezinha do Dany, evento que festejou meu aniversário.







Júnior Nery e a esposa Lorena e filhos: Mariana(que aniversariou dia 26 de julho)e Cantídio Neto, entre os amigos queridos que macaram presença em minha festa de 50 anos.







Badia Jóias animação geral na Tardezinha do Dany, evento que brindou minha nova idade.







Kléo Kamarada, Kauane e sua mãe Regina Lima, presenças agradáveis na Tadezinha do Dany.







Digital influencer e make-up Jéssica Cristine curtiu do começou a fim a minha festa de 50 anos.







Vereador Edgar Almeida Neto (Barras) e o advogado Carlos Eugênio C.B. Teixeira (funcionário do Tribunal de Justiça do Piauí) estiveram na comemoração do meu aniversário na cidade de União, dia 10 de julho.













