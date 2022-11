Pré- Réveillon 2023 organizado pelo o apresentador Mariano Marques está a todo vapor

Pré- Réveillon 2023

Está a todo vapor, a Festa de Pré- Réveillon 2023 organizada pelo o amigo apresentador Mariano Marques, dia 13 de dezembro no Finess Buffet com Neguinho da Beija Flor, Lene Silva e Grupo Piauí Samba. Reserva de Convite/ Informações: (86)99954-9040.

Casamento



No próximo dia 26 de novembro, a advogada Tássia (filha do casal Odivan Tôrres e Marcela Maria Araújo) e advogado Sérgio Filho (filho do casal Sérgio Gonçalves do R. Motta) estarão subindo o altar da Igreja de São Cristóvão, Teresina, para o tradicional Sim. Obrigado pelo convite!

Jogos da Copa

Os Restaurante Carangas (o melhor caranguejo de Teresina) da Vilmary e Jockey, estarão com uma programação especial durante os Jogos da Copa do Mundo, com uma programação especial com bandas, tvs instaladas em todos os espaços além de climatizadores.

Congresso I

Dr. Jacinto Brito (arcebispo metropolitano de Teresina) e Juarez (bispo de Parnaíba) participaram no final de semana do 18º Congresso Eucarístico Nacional em Recife.

Oficina

Estudantes de Enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho, realizaram na sexta-feira passada, uma oficina de produção do Filtro Ecológico no Centro da Juventude Santa CABRINI, NA Vila Irmã Dulce no Bairro Angelim. A ação foi destinada a quinze representantes da Comunidade, que aprenderam a confeccionar o objeto e agora irão repassar para os demais moradores.

Novos Programas

Fazendo parte da Programação de Aniversário da Super Rádio Vanguarda Educativa Fm da cidade de União que será em dezembro, na próxima segunda-feira (21) estreia os Programas: Interligados com Rakiana Gomes (de 8hs às 11hs), Forró Pesado com o Comprade Dj Naldo (de 16hs às 18hs) e A Noite é Nossa com R.J. Filho (das 20hs às 22hs).

Pré- Réveillon 2023

Está a todo vapor, a Festa de Pré- Réveillon 2023 organizada pelo o amigo apresentador Mariano Marques, dia 13 de dezembro no Finess Buffet com Neguinho da Beija Flor, Lene Silva e Grupo Piauí Samba. Reserva de Convite/ Informações: (86)99954-9040.

O Grupo Vanguarda, representado pela empresária Van Fernandes e pelo diretor comercial e de marketing, Reginaldo Júnior, recebeu no último sábado (12.11) o prêmio Amigo da Saúde ofertado pelo Hospital São Marcos.







Ainda da Festa Baú da Taty ocorrida no Theresina Hall, dia 05 de novembro. Euzinho Daniel Cardoso e ela a cantora Taty Girl.







Toda felicidade do mundo, para o vereador Júnior Mota (presidente da Câmara Municipal de União) que no próximo sábado (19) estará de aniversário.







O médico Aldo José Leal, ontem a noite desembarcou em Teresina, procedente da cidade do Rio de Janeiro onde participou de Congresso de Anestesia.







O pequeno Átila Filho, no último domingo fez sua primeira eucaristia. Na foto com seu pai, o deputado federal Átila Melo Lira.







Um clik! Na bonita advogada Gisela Freitas e seu esposo, deputado federal Átila Melo Lira, durante o coquetel da Mais Cabellos Teresina.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no