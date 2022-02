Prefeito Gustavo Medeiros anunciou o reajuste de 33,34% para professores de União

Piso Salarial

O prefeito Gustavo Medeiros (DEM) anunciou, nesta quinta-feira (10/02) a aplicação do reajuste de 33,34% para professores do município de União (PI). Com isso, o piso passa de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63.O percentual segue a portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, assinada no dia 4 de fevereiro pelo governo federal. O valor será concedido na carreira dos professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

Obra da Ponte

O deputado estadual Dr. Hélio (PL) anunciou, em suas redes sociais, o início da fase de licitação para a construção de uma ponte sobre o Rio Tabuleiro no bairro Tabuleiro, em Parnaíba. O documento foi publicado no diário oficial do Estado para a seleção da empresa responsável.

Condolências I

Lamentamos profundamente o falecimento do empresário e escritor Gervásio Costa Filho no último domingo em Teresina. Gervasinho como era carinhosamente chamado foi prefeito de União por 3 vezes. Nossas condolências, a esposa Teresinha Medeiros Costa, filhos: Marcos Vinicius, Paulo Henrique, Eliane, Geovana, Patrícia e Andréa e demais familiares.

Condolências II

Faleceu no domingo passado (13)a religiosa Irmã Maria Do Carmo Henrique, da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Irmã Docarmo conviveu na cidade de União, missionando, foi professora da Unidade Escolar Marcos Parente e dirigiu o Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia por um ano e meio. A Família Cordimariana e Familiares enviamos nossos pêsames.

Nota Redação Enem 2021

Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia-PCIME de União, pertencente a Rede Cordimariana de Ensino, divulgou em suas redes sócias, o nome de alunos que tiveram boa pontuação no Enem 2021. São eles: Nycole Guimares-800/ José Edmilson- 880 /Ruan Vitor- 860 / Isaianny- 920 / Rosangêla- 960 /Isis- 940 /

Agenda



Agradeço a publicitária Genuína Ramos ( Ícone Comunicação) pela bonita agenda da Onix, a mim enviada.



Lyssandra Sanches,Dentista e empresária e Cláudio Mendes, Cirurgião cardíaco, em um casamento em Salvador.







Garoto Cantídio Neto, no último dia 10 ganhou festinha organizada pelos seus pais: Júnior Nery e Lorena, com direito a bolo e parabéns por conta seu aniversário.







Jornalista Thamires (assessora do deputado estadual Dr. Hélio) curtiu férias na Europa e visitou a montanha Jungfraujoch, na Suíça.







Ainda é tempo de parabenizar a cantora Walkyria Santos, que aniversariou dia 09 de fevereiro, Parabéns por essa sua trajetória musical. Walkyria foi vocalistas das Bandas: Magnífico e Solteirões do Forró.







Registro do Prefeito Gustavo Medeiros assinando o reajuste salarial para os professores do município União.

