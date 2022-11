Concurso Público

Prefeitura de União inicia convocação de profissionais aprovados em Concurso, para os Cargos Agente Comunitária de Saúde e Fiscal de Tributos. Os convocados deverão comparecer à Prefeitura de União de 30 de novembro (hoje)a 29 de dezembro, das 8hs às 14hs. É obrigatório apresentar a cópia dos documentos constantes nos itens 2 e 4 do Edital nº 05/2022.

Festejo

As cidades de Barras e Pedro II, localizadas ao Norte do Piauí, desde segunda-feira que estão festejando Nossa Senhora Imaculada da Conceição, com missas-novenas (19hs) seguida de quermesses.

Contagem Regressiva

Para o Pré- Réveillon do Mariano 2023, dia 13 de dezembro no Finess Buffet com Neguinho da Beija Flor, Lene Silva e Grupo Piauí Samba. Reserve de Convite (86)9-9954-9040.

1ª Eucaristia

Agradeço o convite do Davi Loran (filho do casal Rejeane Pereira e Antônio José) e o convite da Maria (filha da professora Anne Moraes)para sua primeiras eucaristia, que acontecerá no sábado próximo, às 8hs no Ginásio Coberto do Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia da cidade de União.

Homenageado

O deputado Federal, Atila Lira na manha de ontem recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Professor Benedito Silva durante Sessão Solene da Assembleia Legislativa do Piauí alusiva aos 10 anos do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí.

Parabéns

Para o badalado Barbosa, proprietário da Agência Cara Metade Model, que na quinta-feira emplacará nova idade, como é bastante querido deverá receber inúmeras felicitações.



Toda felicidade do mundo para os recém-casados, o advogado Sérgio Gonçalves do Rêgo Motta Filho e advogada Tássia Rafaela Torres que no sábado passado, se tornaram marido e mulher pela lei de Deus e do Homem durante enlace matrimonial na Igreja de São Cristóvão.







Tássia Rafaela Torres e Sérgio Gonçalves do Rêgo Motta Filho, ladeados pelos seus pais: Marcela Maria e Odivan Torres; e Fidalma Soares e Sérgio Gonçalves do Rêgo Motta.







Ivanária Sampaio e Caio Carvalho, criador da Cachaça Aviador, marcou presença no lançamento em Teresina.







Sandro Abrantes, Euzinho Daniel Cardoso, Geovana Costa e Virginia Fabris, marcamos presença no evento da prefeita Ivánaria Sampaio, sexta-feira que passou.







Manoel Veras, chefe do Cerimonial da Universidade Federal do Piauí, recentemente se tornou imortal na Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no