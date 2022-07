Prefeitura de União promoverá no fim de semana, o XX Festival Junino de Folguedos de 2022

XX Festival Junino

Prefeitura de União, através Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoverão no próximo final de semana, o XX Festival Junino de Folguedos de 2022 “ Xeira Na Fulô” com competição regional de quadrilhas, danças, bumba-meu-boi e shows musicais com a Banda KNK (dia 08), Pamela Lima e Glauber Ferrari (dia 09). O secretário François Teófilo cuidando dos últimos detalhes para a realização do evento.

Rackeado

Gente! Tive minha conta do Instagram, daniel_ cardoso_r10 rackeada no último sábado a noite. Tem outra pessoa se passando por mim no Instagram, então não informe o número do seu telefone e nem envie ajuda em dinheiro e nem compre nada que lhe oferecerem. É Golpe!!!!

Artigos Aprovados

Estudantes do 8º e 9º período de Psicologia do Centro Universitário Santo Agostinho, sob orientação da Profa. Ma. Juliana Sampaio de Araújo tiveram seus artigos aprovados no IV Simpósio Internacional sobre Estado, Sociedade e Políticas Públicas.

Caminhada

Neste sábado (09) acontece em Teresina a Caminhada Integração. A realização do evento parte de uma das várias ações desenvolvidas durante todo o mês de julho em comemoração ao aniversário de 15 anos da empresa Leg Soluções. Prometendo reunir inúmeros participantes, a Caminhada Integração tem como foco além de integrar, promover hábitos mais saudáveis entre todos. Com início agendado para às 6h30, o ponto de concentração será o complexo da Ponte Estaiada.

Novo Presidente

Advogado Marcílio Costa Soares, foi eleito presidente do Rotary Clube Teresina Norte para o ano Rotário 2022-2023. Desejamos ao novo presidente um excelente mandato.



Abrilhantando hoje, nossa coluna a pequena Maria Alice Torres Motta que no domingo passado (dia 03) completou um mês de vida. Na foto com seus pais: os advogados Sérgio Motta Filho e Tassia Rafaela.







Parabéns para o casal: Izamara Barradas (Ex vereadora de Miguel Leão) que no último sábado (dia 01) completou mais um ano de vida e para o contador Elon Bezerra (proprietário da Master contabilidade) no dia 02 de julho.







João Miguel, Mini Miss Lagoa Alegre, participará no próximo domingo no restaurante Vila Celeiro do coquetel de apresentação dos representantes do concurso Mini Miss.







A princesinha Mavie na sexta-feira completou um aninho de vida e ganhou uma linda festa organizada pelos seus pais, na foto com sua mãe empresária Lya Nery.







Em foto oficial para coluna, os empresários: José Francisco Alves de Souza (Dunga) e Iraneide Reduzino e os filhos: Gabriel e Maria Clara com funcionários, durante a celebração dos 15 anos da Loja União Calçados Magazine da cidade de União

