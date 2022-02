Programa Abre Alas do amigo Mariano Marques vem batendo recorde de audiência

Visita

Sérgio Gonçalves Motta, Coordenador da Coordenadoria de Fomento à Irrigação- COFIR, a visita do deputado estadual Firmino Paulo e do ex-deputado Mauro Tapety, onde trataram de projetos para vários municípios do Piauí, entre eles Oeiras.

Conectividade nas Escolas

O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Angelo, esteve na sede da Piauí Conectado nesta segunda-feira (21) para conhecer mais sobre o projeto que está transformando a realidade das escolas da rede estadual ao contribuir, por meio da internet, com a formação de milhares de estudantes.

Inauguração

Próximo sábado, será inaugurado na cidade de União, a Lumis Acessórios, na avenida principal. com muitas novidades bolsas, cintos, óculos esportivos, bonés, perfumes, maquiagens, bijuterias e semi jóias. A proprietária Fabilene Borges aguarda sua visita.

Missa

Hoje, às 19hs, será celebrada em União, a missa de 7º do falecimento do senhor José Alves de Miranda ( Zé Miranda) na capela de Nossa Senhora das Graças, no bairro N.S. das Graças.

Acolhida

No sábado passado, diretores do Centro universitário Santo Agostinho, Átila Melo Lira (pró-reitor administrativo financeiro) e Antonieta Lira (pró-reitora de ensino) fizeram acolhida dos docentes ingressantes, o encontro reuni gestores, coordenadores de curso e professores.

Bloquinho da Apollo 11

Já tem data marcada, dia 19 de março, com o maior puxador de micareta do Brasil, Ricardo Chaves e mais: Thiaguim e Sávio Grazz. Garanta logo seu acesso antecipado! Aproveita últimas unidades do lote promocional. Vai ter abadá, animação e gente bonita. Mais informações pelo (86)9-9555-4436.

Bombando

O Programa Abre Alas do amigo Mariano Marques, na TV O Dia- Afiliada Rede Tv, Canal 23.1, no horário das 13hs aos sábados, vem a cada programa batendo recorde de audiência. E no próximo sábado de carnaval (26) não será diferente ,se ligue na telinha.



Deputado federal Átila Lira e seu filho, jovem Átila Melo Lira recentemente tiveram um encontro com o prefeito de São João da Fronteira Erivan (Gongo)e comitiva para tratarem sobre demandas importantes para o município .







Casal de empresários Jhardel e Esthefania Soares, presença vip na 21ª Feijoada do Suarez no domingo passado na Churrascaria La Gandaria.







Com ele, Flávio Suarez, o grande anfitrião da Feijoada do Suarez. Na Foto: Giany Araújo, titular da coluna Daniel Cardoso e professor Claudenilton Lima.







Empresária Simone Reis, da Empório Sr. Gil , prestigiou a Feijoada do Suarez domingo último na La Gandaria com sua equipe, oportunidade que expor sua mercearia gourmet para os convidados.







Diretor Financeiro, Dilson Daleffe; Presidente do Consed, Vitor de Angelo; Secretário de Educação do Piauí, Ellen Gera; Superintendente de Parcerias e Concessões, Viviane Moura; e diretor presidente da Piauí Conectado, Emerson Silva durante visita na sede da Piauí Conectado nesta segunda-feira (21) para conhecer mais sobre o projeto que está transformando a realidade das escolas da rede estadual.









