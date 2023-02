Posse I

Em mãos o convite do deputado estadual Firmino Paulo (PT) para sua posse hoje, às 11hs no plenário da Assembleia Legislativa do Piauí. Obrigado! A solenidade será transmitida ao vivo pela Tv Assembleia-canal 17.1 e pelo Youtube.

Posse II

Passando para agradecer ao jovem Átila Melo Lira (Átila Filho) para sua posse amanhã em Brasília como deputado federal, no horário das 10h da manhã. Transmissão ao vivo pelo site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br

Política

Os partidos PT e MDB seleram o acordo para deputado Franzé Silva (PT) assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí no Biênio 2023 e 2024, e o deputado Severo Eulálio (MDB) no Segundo Biênio, 2025 e 2026. A decisão foi definida na segunda-feira em reunião com o governador Rafael Fonteles (PT).

Morte

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do amigo e conterrâneo Paulinho Ferreira ontem em Teresina, vítima de infarto. Paulinho era um apaixonado por Concurso de Belezas!

Carnaval Pet

O grupo Doctor Vet promoverá a 5ª edição do Carnaval Pet neste sábado (4) a partir das 15h no Sesc Ilhotas. Um carnaval voltado exclusivamente para os nossos amigos pets com arrecadação de ração e material de limpeza para ONGs protetoras de animais em Teresina.

Abre Alas

Programa de Carnaval “ Abre Alas” está no ar, todo sábado, às 13hs pela TV O Dia/ Rede Tv direto do Iate Clube de Teresina, com muita música e diversão no comando do amigo Mariano Marques.

Zé Pereira de Timon

Sábado e domingo próximo (dias: 04 e 05), a cidade de Timon irá sediar o maior carnaval da Região, o seu tradicional Zé Pereira com Bell Marques, Ricardo Chaves, O Poeta e Rubinho. O palco da folia será avenida Piauí.



Minha amada e querida, Tia Francisca Sales Sousa, no último domingo completou seus 95 anos de vida e ganhou festa supressa com direito a parabéns e bolo, para celebrar sua vida, lucidez, saúde e alegria. Parabéns!







Os empresários: Noé Fortes, Christiane, Frank Fortes com sua mãe Ana Fortes, comandaram coquetel, que apresentou as novidades da Mansão Bliss, que agora contará com novos espaços: Grand Bistrô, Casa Blanca, Favorito e Fausto Borim.







Jefferson Ribeiro comemorou sua nova idade, transcorrida de 20, em viagem pela Serra ao lado da sua esposa a jornalista Cleane Leal.







Em cerimônia com a presença de autoridades do ensino do Centro Universitário Santo Agostinho, a Professora Antonieta Lira tomou posse como Reitora, na última sexta-feira.







Com o tema Jurassic World “ As Aventuras do Nícolas” aconteceu no sábado, a festa para comemorar os 4 aninhos do Nícolas. Na foto o pequeno está ladeado pelos pais: Rodrigo e Ana Célia Oliveira e pelo irmão: Netinho que dia 18 de janeiro completou 18 anos

