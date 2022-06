Mastercard ID Day

Hoje o Centro Universitário Santo Agostinho, sediará o Mastercard ID Day. O encontro contará com a presença do vice-presidente, Gestor de Produtos E Identidade da Mastecard, Marcelo Belini Garcia, que comandará um bate-papo sobre “ A ID Newtwork da Mastercard, a sua rede de Identidade Digital. O Piauí é o primeiro Estado Brasileiro a participar do pré-lançamento da ferramenta, que pretende revolucionar todo mundo com um modelo de identidade digital reutilizável e os alunos Unifsa farão parte dessa grande ação.

Adorei o kit de São João (pipoca amanteigada, chocolate, rapadura)enviando pela rainha dos Supermercados, Van Fernandes.

Festejo de Santo Antônio

Prossegue bastante animando em Campo Maior, o festejo de Santo Antônio com missa-novena (às 19hs) diariamente até o dia 13 de junho.

Caminhada da Fraternidade

Com o tema “Alegria, nossos passos cheios de amor”, a Caminhada da Fraternidade preparou uma programação especial no retorno às avenidas de Teresina na tarde do sábado, 11 de junho. Iniciará com a santa missa no adro da Igreja São Benedito, às 16h30. Após a celebração, os caminheiros iniciarão o trajeto pela Avenida Frei Serafim com animação do Grupo Melhor de Três, até a chegada na Arena do Teresina Shopping, onde a banda nacional católica Colo de Deus fará o show de encerramento. As camisas estão à venda na paróquias da Arquidiocese, livrarias católicas e no Centro Pastoral Paulo VI.

São João da Caixa

Próximo sábado (11 de junho), a partir das 21h vai acontecer no clube APCEF/PI, o São João da Caixa. Na música, nomes como a banda Os Caburé do Forró, Lázaro do Piauí e Isac do Acordeon farão parte da festa. O evento contará com comidas típicas, brincadeiras e muita diversão. A venda de ingressos acontece na sede social do Clube.

Reforço Policial

A Polícia Militar do Piauí, na segunda-feira adquiriu 270 motocicletas para patrulhamento no combate a criminalidade em ações preventivas na capital e no interior, através de recursos oriundos do Pro Piauí Segurança (Tesouro Estadual), Fundo Estadual de Segurança Pública e Emendas Parlamentares.

Feijoada do Perícles

Colunista Social, Perícles Mendel (aqui do Jornal O Dia)está a todo vapor para realização da sua badalada feijoada, que acontecerá dia 25 de Junho no Espaço Coco Bambu. Mercy pelo convite!



João Miguel Barros Melo Miranda (@joaomiguelbmm) carrega o título de Mister Baby Lagoa Alegre ,mas não para por aí ,ele está concorrendo ao Mini Mister Piauí o maior concurso de Beleza Infantil do Piauí, que ocorrerá no dia 27 de agosto no Teatro 04 de Setembro.







Júnior Pinheiro e Vandylma Carvalho, se tornaram marido e mulher em uma bonita cerimônia ocorrida sábado passado (04), no Sítio da Família na cidade de União, celebrada pelo pastor José Expedido Dias.







Princesinha Isabella, completou 2 aninhos de vida no último domingo (05)e ganhou bonita festinha organizada pelos seus pais: Carlos Nery e Clara (aqui na foto).







Ainda é tempo de parabenizar o jovem engenheiro de produção, Gabriel Reduzino (gerente das Lojas União Calçados de Teresina) que no último sábado (04)trocou de idade.







Toda felicidade do mundo para o técnico em contabilidade e empresário Francisco Roberto Costa Paulo (Gambino)que sábado passado emplacou nova idade.

