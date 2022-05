Show do Skank

Próximo sábado (30)a Banda Skank fará show no Theresina Hall, abertura dos portões às 21hs, classificação 16 anos. Confira o preço dos ingressos: Segundo Lote - Pista Solidário - R$ 60,00; Pista R$ 60,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira); Camarote Front Solidário R$ 90,00; Camarote Front R$ 90,00 (meia) e R$ 180 (inteira). As entradas podem ser adquiridas na Toccata Discos, Mr. Hashi, Shopping Rio Poty, e no Bar da Rambeer. Você pode comprar no site: www.bilheteriavirtual.com.br

Sorteio de Ingressos

A Loja União Calçados vai sortear 2 (dois)ingressos para o jogo do Flamengo (Rio) contra o Altos, para participar basta seguir o Instagram @uniao-calcados e seguir as regras. O sorteio acontecerá na próxima sexta-feira (dia 29) às 17hs.

Minha Agenda

Agradeço a Franciane, pelo convite para comemorar na próxima sexta-feira a noite, sua nova idade. Agradeço também o professor Evamar Vian pelo convite para festejar seu aniversário no próximo sábado a noite(dia 30). Ambas comemorações acontecerão na cidade de União.

Outlet Chic



Durante os dias: 29, 30 de abril e 01 de maio vai acontecer a 19° edição do Outlet Chic. O evento que já é tradicional com quase 10 anos de história, vai movimentar a economia do Estado e gerar renda para diversas empresas locais. É também uma grande oportunidade para os consumidores que buscam comprar barato e com qualidade.

Obra

Prefeito de União, Gustavo Conde Medeiros inaugurou na semana passada, a ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Olavo Mendes de Carvalho, três novos gabinetes odontológicos foram implantados. Empresário Átila Filho, prestigiou a solenidade, representando seu pai deputado federal Átila Lira.

Sem Acostamento

O mato tomou conta do acostamento da PI-112, estrada que liga Teresina a União, trafegar na mesma, está colocando em risco os motorista, com a palavra o Der-Pi.

Curso

Universidade Federal do Piauí, agora irá ofertar o Curso de Bacharelado em Psicologia no Campus Ministro Petrônio Portela em Teresina. A previsão é que a instituição receba alunos selecionados no Sisu a partir do próximo ano.



Toda felicidade do mundo, para o garotão Átila Filho, que dia 21 de abril, completou mais um ano de vida. Na foto com seu pai, Átila Melo Lira (pró-reitor administrativo e financeiro da Unifsa).







Domingo passado (24) o empresário Leonardo Guimaraes Lopes (Tecnolink Soluções em Informática) festejou sua nova idade ao lado de familiares e amigos. Parabéns! Na com o titular da coluna, Daniel Cardoso.







Raimunda Gomes, nossa querida Ray, Ouvidora do Centro Universitário Santo Agostinho. Domingo foi alvo de comemoração por conta do seu aniversário. Tim! Tim!







Essa beldade, é Érika Magalhães a nova cantora da Banda Rosa, que assumiu recente a banda, e está fazendo um belíssimo trabalho a frente, e está arrebentando.







Professor Evamar Viana, da rede municipal de ensino de União e de Coêlho Neto, no próximo sábado (30) estará recebendo um grupo seleto de amigos e familiares em espaço de União, para brindar mais um ano de vida.

















