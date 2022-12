Livro

Padre Antônio Cruz (Padre Toim) da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, dia 23 de dezembro, estará fazendo o lançamento do Livro “ Meus Tempos em Teu Tempo” com missa às 18h30 na Igreja de Lourdes no Bairro Vermelha, seguindo de lançamento às 19h30. Mercy pelo convite!

Vestibular 2023

Vem ser Unifsa! São quase 25 anos de tradição no Ensino Superior do Piauí, desde 1998, conectando sonhos. Já estão abertas as inscrições para o Vestibular do Centro Universitário Santo Agostinho 2023.1 saiba mais, pelo site: www.unifsa.com.br

Sambas no Carangas

Já marca na Agenda, próximo sábado tem Sambas no Carangas do Jóquei com o Grupo 47 Graus, a partir das 15h30. Caipi e Caldinho dobrados, Vodka nacional, sabores abacaxi, limão e maracujá, das 17h às 20h.

Promoção

O Grupo Vanguarda lança mais uma promoção nesse final de ano, a Selinhos do Clube. A proposta é que a cada R$ 30,00 reais em compras, o cliente do Carvalho Super e Mercadão ganha 1 selo no App Clube Super para começar a acumular e trocar por Cashback. Quanto mais você compra, mais selos irá acumular. É importante saber que a cada 20 selos acumulados, já pode realizar a troca, a campanha é válida até o dia 31 de dezembro de 2022.

Eleição da Câmara de União

O vereador Eduardo Bacelar-DEM foi eleito por unanimidade presidente da Câmara Municipal de União, no último dia 01 de dezembro para o biênio de 2023-2024 juntamente com os vereadores: Nilza do Sindicato-PT (vice), Ádala Karine Rocha- MDB( 1ª secretária) e Anderson Jardyel- PSC (2º secretário).

Campanha Final de Ano

Quinze influencers das cidades de Teresina/PI, Picos/PI, Bacabal/MA, Chapadinha/MA, Imperatriz/ MA e de Barreiras/BA participam da campanha de final de ano da Moda Paraíba. Após a gravação, toda a equipe de produção, influencers e a Dra. Claudia Claudino se confraternizaram em restaurante da capital, fortalecendo a parceria para 2023.

Mais Uma Loja

Casal empresário José Francisco Alves de Souza (Dunga) e Iraneide Reduzino, inaugurou com simplicidade e alegria, mais uma filial da Loja União Calçados no centro de Teresina na rua Álvaro Mendes, 1088. Além de aconchegante e sofisticada a loja está com promoções em calçados masculinos e femininos e infantis, roupas esportivas, meias, cintos, bolsas, mochilas, malas e outros acessórios. Faça uma visita!

Evento

Próxima Coluna, estarei mostrando alguns registros fotográficos da Festa de Pré- Réveillon do apresentador Mariano Marques!



Deputado estadual Firmino Paulo (PT) foi homenageado com o troféu “Melhores do Ano de Miguel Alves 2022” no último sábado (10)promoção do colunista social Nilo Araújo. Na foto com o vereador Odivan Tôrres.







Um Clik! Empresários: José Francisco Alves de Souza (Dunga) e Iraneide Reduzino e os filhos: Maria Clara e Gabriel Reduzino durante a inauguração de mais uma Loja União Calçados no centro de Teresina, na rua Álvaro Mendes.







Toda Felicidade do mundo, para professora Lourdinha Sales Sampaio (gerente de Recursos Humanos da Secretaria Mun. De Educação de União)que domingo passado, completou 55 anos de vida.







Empresário França ao lado da esposa Dapaz e dos filhos: Gleydson e Gislem, comandaram no dia 03 de dezembro a Festa de Confraternização do Grupo Bazar e também os 28 anos da Loja Bazar 13 em União.







Jornalista e Colunista Social, Péricles Mendel, amanhã celebrará com big festa o seu aniversário na Boate Apollo 11. Desejamos saúde, sucesso, felicidades e vida longa ao nobre amigo. Tim! Tim!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no