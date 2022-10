Sábado, dia 8/10, acontece o maior espetáculo a céu aberto alusivo ao Dia das Crianças

Magic Day

Neste sábado, dia 8 de outubro, acontece o maior espetáculo a céu aberto alusivo ao Dia das Crianças. Sonhos e encantos desfilarão na rua Governador Artur de Vasconcelos no trecho entre o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portal e o Hospital São Marcos. A programação terá início às 17h30 de todo o público presente com um lindo desfile que inclui personagens infantis, super-heróis, palhaços, príncipes, apresentações infantis, trio elétrico e outras atrações. O evento é promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí.

Bloco Vumbora

Cantor Bell Marques comandará o Bloco Vumbora na Micarina de Teresina, nos dias: 14, 15 e 16 de outubro, com a participação de grandes nomes do Axé como: Durval Lelys, Rafa e Pipo Marques.

Contagem Regressiva

Para o Baú da Taty Girl, dia 05 de novembro. O evento traz os grandes sucessos da Taty Girl, juntamente a Walkyria Santos e Desejo de Menina, em uma noite inesquecível e acontecerá no Estacionamento do Centro de Convenções de Teresina. Cuida Berg da Alvorada!

15 Anos



A bonita e meiga, Sabrina Sampaio, ganhará no próximo sábado na cidade, uma linda festa organizada pelos seus pais: Evandro Cardoso e Raquel Sampaio para comemorar seus 15 anos de vida. Agradeço o convite!

Emprego

O Sesc está credenciando profissionais e técnicos de arte e cultura para ministrar aulas em Teresina e Parnaíba. Serão contratados profissionais de dança, teatro, música e artes visuais. As inscrições podem ser realizadas online e presenciais, de 28 de setembro a 4 de outubro. Para inscrições online os candidatos devem acessar o link https://abrir.link/6hrgA . Lá tem todas as informações sobre o credenciamento.

Parabéns

Ontem o professor, Plácido Costa (eterno cronista social da cidade de Altos) completou mais um ano de vida. E recebeu inúmeros cumprimentos.

Condolências

Lamentamos profundamente o falecimento de Francisco Reduzino da Silva no último dia 25 de setembro em União. Sr. Chagas Reduzino era esposo de D. Deusa e pai de: Iraneide (proprietária das Lojas União Calçados), Ivone, Toinha, Edilson, Filho e Natália.



Deputado Estadual, Firmino Paulo (PT) é reeleito deputado estadual do Piauí com 39.854 votos. A coluna envia os parabéns pela vitória.







Átila Filho (PP) é eleito Deputado Federal pelo Piauí com 92.791 votos. Parabéns! Na foto ladeado pela sua mãe D. Gracinha Melo Lira com a esposa Gisela Freitas.





Professor Rafael Fonteles (PT) é eleito Governador do Piauí com mais de 1 milhão de votos. Parabéns! Na foto com a esposa médica Isabel, governadora Regina Sousa e governador Wellington Dias, que foi eleito Senador pelo Piauí. Parabéns!







Cantor Bell Marques, é presença confirmada na Micarina de Teresina, que acontecerá nos dias: 14.15 e 16 de Outubro.







Gustavo Sampaio (delegado na cidade de Belém-Pará) passou o final de semana no Piauí, onde visitou sua família. Na foto com sua irmã a advogada Irca Sampaio.

