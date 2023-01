Sábado próximo (28) a Banda Lagosta Bronzeada estará fazendo show em Teresina

Cantor Tatu

Ex- vocalista da Banda Araketu, é a atração principal do Baile do Péricles, que acontecerá dia 03 de fevereiro na Mansão Bliss, que também terá participação da cantora Lilly Araújo e Batuque Piauí Samba.

Ijexá

A todos que compõe o Grupo de Cultura Ijexá Nagô, que hoje completa 19 anos, através da cantora mãe Gardene Carvalho para parabenizo todos integrantes.

Diniz Social

No último sábado (21), as Óticas Diniz, realizaram mais uma edição da Diniz Social na Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Fontes Ibiapina em Luís Correia . A iniciativa integra a plataforma de responsabilidade social da Diniz e é voltada para crianças em idade de alfabetização, entre 6 e 12 anos, de ONGs, instituições de caridade e de escolas públicas. Através da doação de óculos e atendimento oftalmológico gratuito, o Diniz Social ajuda a transformar vidas, contribuindo para a saúde visual de diversas crianças.

Bell Marques

Aos 70 anos, Bell Marques, considerado um dos ícones da maior festa de rua do planeta comemorados em setembro de 2022, o artista está entre os que mais tocam na festa em Salvador, no mês de fevereiro, e com os últimos abadás já esgotando – o Bloco Camaleão, no domingo, já não estão mais à disposição. Este ano, ele puxa blocos todos os dias de festa, de quinta (16) a terça (21) de fevereiro, além de tocar em três camarotes após as apresentações no circuito Barra-Ondina, que duram cerca de 6 horas.

Assinatura

Prezando por um meio de comunicação sério e imparcial, o vereador Eduardo Bacelar (presidente Câmara Municipal de União) e o advogado Antônio de Jesus Machado renovaram suas assinaturas com este Jornal O Dia.

Coquetel

Logo mais a noite, acontecerá na Mansão Bliss um badalado coquetel para convidados do meio social e eventos. O intuito é celebrarem o ano que se inicia e falarem sobre as novidades que trarão para a casa. Obrigado pelo luxuoso convite!

Baú da Lagosta

Sábado próximo (28) a Banda Lagosta Bronzeada estará fazendo show no Viola Music, com o seu Baú da Lagosta, completando a noite terá Forró Só Na Pressão e Dj Luca. Cuida e garanta logo seu ingresso ou longe, através; (86)9-9557-0653.



Empresários: Zé Neto Raulino e Paulo da Farinha, no último sábado estiveram na cidade de Porto, acompanhando a Expedição Náutica Senador Elmano Férrea.







A chegada da Expedição Náutica 2023 na cidade de Porto contou com a presença de autoridades municipais como o prefeito Prof. Dó Bacelar, vice-prefeito Elias Pessoa, vereadora e Presidente da Câmara Pepita Bacelar e diversas equipes, como a Sênior´s que tem como um dos seus integrantes o médico Gilberto Albuquerque.







Empresário Belzamar Caldas (Grupo Casa Nova) e José Rodrigues, recentemente estiveram em Curitiba, participando do Home Show, Feira de Móveis, que teve o Estádio Arena da Baixada como palco do evento.







O pequeno Rodrigo, filho do badalado Gervásio Napoleão completou um mês de vida, domingo. Na foto a vovó coruja, escritora Lisete Napoleão.







Este jornalista amigo de vocês, Daniel Cardoso dividi mesa com o casal empresário: Bárbara Fernanda e Maxdônio, da cidade de Miguel Alves, no sábado passado na recepção da Expedição Náutica em Porto.







Cantora Lilly Araújo, hoje celebra nova idade. E por conta data receberá inúmeras felicitações. Parabéns!

