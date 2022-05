Sexta-feira(27) a cantora Walkyria Santos fará mega show me Teresina

Show

Próxima sexta-feira a cantora Walkyria Santos( ex- Banda Magnificos e Ex- Solteirões do Forró) fará mega show no Viola Music Teresina. Cuida Ewerton Figueredo e Tony Costa!

Casamento

Professores: Júnior Pinheiro e Vandilma Carvalho, no próximo dia 04 de Junho, oficializam casamento durante cerimônia no Sítio da Família na cidade de União. Grato pelo convite!

Mulheres Empreendedoras

Nos dias 30 de maio e 01, 03 e 06 de junho, a Junior Achievement (JA Piauí) em parceria com Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas - PI), realizam a primeira edição do Programa Mulheres Empreendedoras. As inscrições podem ser feitas até amanhã por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do Sindilojas/PI (www.sindilojaspiaui.com.br).Mais informações: (86) 3301-6686 / 98841-8877.

Homenagem

Edvaldo Sepúlveda (diretor administrativo do Grupo Pax União)ontem recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí homenagem da Sessão Solene Contra a LGBTFOBIA, em reconhecimento aos relevantes serviços e apoio constante prestados a sociedade pela luta contra a LGB.

Novos Veículos

A Secretaria Municipal de Saúde de União , recebeu recentemente um veículo pick-up Fiat Toro zero km, através da emenda parlamentar do deputado federal Átila Lira para incrementar as ações na atenção básica no município e nos próximos dias receberão mais 3 veículos destinados ao Caps, Fisioterapia e ao transportes de pacientes para Teresina. O jovem Átila Filho, esteve presente na solenidade de entrega, onde representou seu pai deputado Átila.

Premiação

O município de Esperantina, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e em parceria com a Equatorial, alcançou a sexta colocação no estado do Piauí como município que mais aderiu à Tarifa Social de Energia Elétrica para pessoas de baixa renda. O Programa do Governo Federal com as concessionárias visa conferir descontos de até 65% (quanto menor o consumo, maior o desconto).

Evento

Centro Universitário Santo Agostinho por meio do Curso de Engenharia de PRODUÇÃO, REALIZA A imersão em PLANEJAMENTO estratégico, um evento da disciplina Planejamento Estratégico, do prof. Me. Rhubens Ewald Moura, que acontecerá nos dia 31 de maio a 01 de junho, com inscrições abertas gratuitas. Mais detalhes acesse:unifsa.com.br/site/inscrições-abertas



Ainda é tempo de parabenizar, a enfermeira Maria de Fátima Borges Sampaio, membro do conselho federal de enfermagem- Cofen, que segunda-feira emplacou nova idade.







Muitas mensagens e supressas com direto a bolo e parabéns, marcaram dia de ontem da técnica de enfermagem, Raquel Miranda Sampaio, que completou mais um ano de vida. Tim! Tim!







Atila Filho e seu pai deputado federal Átila Lira, domingo foram recebidos em Piripiri pela prefeita Jôve Oliveira (ao centro) onde conferiram o andamento das obras do mercado municipal que está sendo executada com emenda do deputado.







Hoje é dia de bolo confeitado, para empresária da cidade de Miguel Alves, Bárbara Fernanda, ilustre aniversariante. Na foto com seu esposo, o empresário Maxdônio Agra. A coluna deseja saúde, sucessos e vida longa.







Toda felicidade do mundo para a elegante Fidalma Soares do Rêgo Motta, que na quinta-feira foi alvo de parabéns, por conta de sua nova idade.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no