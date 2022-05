Show do Cantor Washington Brasileiro acontecerá dia 14/05 no Povoado Cajazeiras

Baile das Celebridades

O cronista social Acélio Sousa da cidade de José de Freitas, nos enviando convite para o Baile das Celebridades que acontecerá dia 21 do mês em estamos, às 21hs na referida cidade, a ter lugar na Pousada Tamarindos.

Enlace Matrimonial

Professores: Júnior Pinheiro e Vandilma, oficializam casamento no próximo dia 04 de outubro, durante cerimônia no Sítio da Família na cidade de União. Mercy pelo convite!

Condolências

A coluna envia nossas condolências, a Familia de dona Florisa de Mello Tavares Silva, ex- primeira dama do Piauí e viúva do ex-governador Alberto Silva, por conta do seu falecimento no sábado passado em Parnaíba.

Trilha do Estanhado

Um dos mais tradicionais rally do centro norte do Piauí, irá acontecer no próximo domingo (dia 15) em União, concentração e largada no Posto Parente. Inscrições para 12ª Trilha do Estanhado através do (86)9-9431-0071/9-9431-3030 e 9-9436-9501 .

Como Perguntar? Não ofende!

A festa com o cantor Wesley Safadão e Banda Chicabana, vai acontecer mesmo ou não, dia 23 deste mês (maio)em Miguel Alves- Piauí !!! com a palavra o deputado estadual Oliveira Neto.

Show

Cantor Washington Brasileiro no próximo sábado, dia 14, às 22hs, fará show no Povoado Cajazeiras município de Teresina no Clube do Antônio Rosa.

Comunicado

O Centro Universitário Santo Agostinho informa aos alunos que possuem a bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni), que no período de 10 a 13 de maio 2022 acontece a atualização das bolsas. O estudante deverá dirigir-se coordenação do Prouni do Unifsa com a representação do programa na instituição Maria Melo, de se segunda a sexta, das 8hs a 13hs/ 14hs a 17hs. Mais informações: (86)3215-8710 e WhatsApp: 86-99816-0037.

Festa das Mães

Será festejada no Iate Clube no próximo domingo, 15 de Maio, a partir de meio dia. A celebração vai contar com o sorteio de brindes para os associados e apresentação musical por conta da Banda Magnólia.



Deputado Estadual Firmino Paulo (PT) na última sexta-feira participou e representou a Assembleia Legislativa do Piauí na solenidade de posse do novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Piauí, delegado da policia federal José Franco ( aqui na foto).







Átila Melo Lira ( no centro)Conselheiro de Administração da ABMES e representando o Centro Universitário Santo Agostinho no dia 06 de maio, participou do XIV- Congresso Brasileiro da Educação Superior em Florianóplis. Onde atualizou seu conhecimento para oferecer o melhor para alunos do Unifsa.







Toda felicidade do mundo, para a mocinha Júlia Sampaio Barros, que ontem completou 14 aninhos e para sua mãe a professora da rede municipal de Caxias-MA, Raqueilane Sampaio Barros que na próxima sexta emplacará nova idade.







Em nosso click!! O deputado estadual Dr. Hélio acompanhado de amigos e lideranças da região da Parnaíba durante evento político promovido em Teresina.







Nivaldo Reduzindo, diretor de Finanças e Controladoria do Grupo Vanguarda, foi um dos vencedores da primeira edição do Prêmio Profissionais do Ano ABRAS, que premiou 19 profissionais de alta performance do setor supermercadista em 2022. No registro Nivaldo e Van Fernandes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no