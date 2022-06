Tem início hoje mais um edição da Praia de Verão no estacionamento Teresina Shopping

Contagem Regressiva



Para a mais baldada feijoada de Teresina, “ Feijoada do Perícles” que acontecerá dia 25 de junho no Espaço Coco Bambu, em sua 9ª Edição sob o comando do Colunista Perícles Mendel. A venda de camisas já iniciaram, com o coordenador Eduardo Nogueira.

Informação

A diretoria do Sindicato dos Bancários do Piauí, informa que os bancos não funcionarão amanhã (16), em virtude do feriado de corpus christi. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc) e boletos que tiverem o dia 16 de junho, como data de vencimento, poderão ser pagas sem acréscimo na sexta-feira (17).

Parabéns



Para o querido Antoniel Ribeiro, produtor cultural, que ontem emplacou nova idade. A coluna deseja saúde, felicidades e sucessos.



Marcelo Bellini(vice-presidente da Mastercard na America Latina), Átila Melo Lira (Pró-reitor Administrativo do Centro Unifsa), Antonieta Lira (Pró-reitora de Ensino do Centro Unifsa) e Leonardo Alam (CEO DA IDC-BR)estiveram na última quarta-feira (08),lançando projeto piloto inovador de identificação, o Mastercard ID Service, apresentado no ID DAY, no auditório Clóvis Melo – Anexo II do Centro Unifsa. Seus estudantes e colaboradores foram os primeiros brasileiros a fazerem parte desta rede mundial.







Patrícia Melo, Indira Lira (Pró-reitora administrativo do Centro Unifsa), Antonieta Lira (Pró-reitora de Ensino do Centro Unifsa), Edjofre Coelho( Coord. Do Núcleo de Apoio Pedagógico do Centro Unifsa), Penélope Lira (coord. De Marketing do Centro Unifsa) e Tonny Kerley (docente do Centro Unifsa e editor-chefe da Revista FSA E Sáude em Foco)participaram desse evento qu O Mastercard ID Service que é uma solução que reúne informações pessoais e podem ser usadas ao longo da vida em ambientes multidimensionais, tanto para a jornada escolar, quanto em compras e sistemas de saúde, mobilidade, entretenimento e outros, no Brasil e no exterior, em estrita concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).









O empresário Ernani Filho inaugurou ontem(14)um novo conceito de sua rede de óticas, agora Positiva +!Na foto, Ernani ao lado da esposa Alexsandra Diniz e o padre Francisco Borges que fez a benção da inauguração.







Pequeno Heytor (ao centro)ganhou uma linda festa para comemorar 1 aninho de vida, domingo passado na cidade de União. Na foto, este jornalista Daniel Cardoso, Ítalo Brasil e Diene Lima (pais do Heytor) e Claudenilton Pereira Lima (padrinho)que organizaram tudo.







João Paulo, Márcio Castro, titular da coluna Daniel Cardoso e jornalista Sanny Rego, curtiram mais uma edição “Festa De Férias com as Pocs” em União no último sábado.





Ontem o empresário Sulo Oliveira foi alvo de comemoração, por conta de sua nova idade. Parabéns!







João Miguel (filho do casal Fabiano Miranda e Kássia Barros) é o represente de Lagoa Alegre no concurso Mini Miss Piauí, que irá acontecer no dia 27 de agosto, em Teresina.

















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no