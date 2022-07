Tem início hoje na cidade de Canto do Buriti, o tradicional festejo de Santana

Convenções

Próximo sábado acontecerá no Atlantic City no espaço 1, a Convenção dos Partidos: PT, MDB, PSD, PV, PC do B, REDE, Solidariedade, Pros e PSB, com hora marcada pra 2hs da tarde (14hs).

Contratação de Professores

A Pó-reitoria do Centro Universitário Santo Agostinho torna público o edital para seleção e contração de Professor(a)para o Curso de Estética de Cosmética. As inscrições serão realizadas das 8hs do dia 20 às 18hs do dia 28 de Julho de 2022.

Show

Viola Music Teresina, próxima sexta-feira (2) receberá para grande show a Banda Gatinha Manhosa, Cristhian Ribeiro e dj Luca Maurylio.



Empresário Zico Cunha e Silva com a filha Rúbia Sampaio e o neto Segundo foram me prestigiar durante minha festa de 50 Anos.







Engenheiro civil Jonas Eduardo e seus pais: Raqueilane Sampaio e Zé Mesquita Barros (donos da Enpresa Barros & Sampaio Representação de Frios no Piauí) estiveram conferindo minha festa Tardezinha do Dany.







Os irmãos: Darlene Rodriguês e Saraíva (um super confeiteiro)que presentearam com um lindo e delicioso bolo no meu aniversário no último dia 10 de julho.



Microempresária Celina Nery e Gabriel Veículos, se divertiram muito em nossa festa de 50 anos.



Vereador de Teresina, Markim Costa, um amigo de longas datas esteve comigo comemorando meu aniversário, no último dia 10 de julho.



Competente Manoel Veras, cerimonialista da Universidade Federal do Piauí, fez com perfeição o cerimonial da minha de 50 anos.



Empresário Dunshee Fortes, veio direto de Barras, para celebrar minha nova idade, durante a Tardezinha do Dany.



Padres: Arlan, Deodato, Jardel e Carlos Lages que fizeram um lindo momento de orações durante meu aniversário, dia 10 de julho.



Guilherme com os pais: Aline e Railson Miranda e o irmão Gabriel, participaram da comemoração dos meus 50 anos.

Casal Rosa Marinho e Leandro Figueredo, presença marcante na Tradezinha do Dony, evento que celebrou meu aniversário.

Registro de Milhões! Advogado Tharllyson Dávila curtiu o show da cantora Ludmila, ao lado do médico pediatra Fernando Filho.













