Vem aí uma Nova Apollo, uma casa mais sofisticada, mais confortável, mais instagramável

Apollo Premium

Vem aí uma Nova Apollo. O que Move a Gente é Você! Se Você se transforma a gente também vai atrás... Uma casa mais sofisticada, mais confortável, mais instagramável...Mais Você! Aguardem ! Teresina!

Vandilma & Júnior

Tudo pronto para o enlace matrimonial dos professores: Júnior Pinheiro e Vandilma Carvalho, no próximo sábado (dia 04) em União , no espaço Sítio da Família. Mercy pelo convite!

Amanhã

O queridíssimo Padre Gilberto Freitas (da Paróquia Cristo Rei- Teresina) comemora aniversário de Ordenação Pressiteral com uma linda missa e café partilhado na Igreja Matriz de Cristo Rei, às 6h30.

Sem Acostamento

A PI-112 que liga Teresina a cidade de União, está completamente tomada pelo mato em todo seu acostamento. Com a palavra o DER-PI!

Coquetel

Agradeço aos sócios, da Boate Apollo Premium pelo convite para apresentação da nova Casa de Show de Teresina, a imprensa e digitais influencies, amanhã a noite.

Nova Sede

Empresário Belzamar Caldas, inaugurou na segunda-feira a nova sede da Loja Casa Nova da cidade de Miguel Alves. O cliente além do bom atendimento, desfrutará de maior espaço e muitas promoções. Faca uma visita!



Toda Felicidade do Mundo acompanhada de saúde, paz, amor, sucesso e vida longa, ao empresário de Fortaleza, Berg Pedrosa que no último domingo completou mais um ano de vida. Parabéns!







Deputado Estadual, Firmino Paulo (PT)no último dia 24 de maio, participou da programação de 110 Anos de Emancipação Política de Miguel Alves, com a inauguração e reforma do hospital e missa em ação de graças. Na foto com o prefeito Veim da Fetraf.







Zé Wilson Barros (Representante Comercial no Piauí)recentemente esteve em São Paulo, participando da Expo Center Norte da Masterboi. Na foto com Hélio Mota (Gerente de Importação).







Advogado Antomar Gonçalves e sua Christiane Mendes, curtindo a dois a noite da cidade de São Paulo.







Empresário Belzamar Caldas (Grupo Casa nova)inaugurou na segunda-feira (dia 30) a nova sede da Loja Casa Nova, moderna e ampla loja na cidade de Miguel Alves. Aproveitamos para parabeniza-lo por sua troca de idade ontem.







Presidente da COFIRPI, Sérgio Gonçalves Motta (ao centro)recebeu ontem em seu gabinete, o vereador João da Cruz (Simplício Mendes), suplete de vereador Mezenga, ex-vereasdor Galego do Zumiro e lider Francisco Leão, onde trataram de projetos de abastecimento de água na zona rural.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no