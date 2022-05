Wesley Safadão fará Festa Solidária, na segunda-feira dia 23/05 na cidade de Miguel Alves

Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão fará Festa Solidária, na próxima segunda-feira dia 23 de maio na cidade de Miguel Alves, por conta dos 110 Anos de Emancipação Política. Com 2kg de alimentos você troca por um ingresso, nos posto instalados na cidade, e garanta assim sua entrada. Todo alimentos arrecado será distribuído para instituições daquela city.

Condolências

A coluna envia os pêsames ao cabeleireiro Fransquim Evangelista, pelo falecimento de sua mãe Dona Francisca Evangelista ontem na cidade de Altos.

Ordenação Episcopal

O barrense Dom Juarez Sousa, bispo diocesano de Parnaíba, ontem dia 17 de maio, completou 14 anos de Ordenação Episcopal. A coluna envia os parabéns!

I Conecta Família e Escola



Hoje o Patronato Maria Narciso e CIME, promovem o I Conecta Família e Escola, Bate- Papo com Tema “ A Participação da Família no Desenvolvimento Socioemocional das Crianças: Vislumbrando Caminhos”, às 18hs, Público Alvo: Pais ou Responsáveis dos Alunos do Fundamental.

Evento I

Cronista Social Nilo Araújo próximo sábado (21) comanda em Miguel Alves, o Miss e Mister 2022 com aclamação do Miss Piauí Model, Miss Trans, Miss Beleza Gay e Miss Mirim e Mister Mirim Miguel Alves 2022 no Ginásio Poliesportivo Chico Noca, as 20hs com música ao vivo Comprade Jota e Dj Gustavo. Mercy pelo convite!!!

Evento II

Acélio Sousa, colunista social de José de Freitas, sábado agora (dia 21 deste mês), às 21hs, comemora seus 30 anos de Colunismo Social durante o Baile das Celebridades, onde será homenageadas diversas personalidades da terra, na Pousada Tamarindos. Mercy convite!!!

Obras de Reforma

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (MDB) realizou vistoria nas obras do prédio do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, que teve as obras de reforma iniciadas esta semana. As melhorias na estrutura do espaço são resultado de uma luta do parlamentar junto ao Governo do Estado, que está viabilizando a reforma do prédio.



Empresário Tonny Kerley (Boate Apollo) e Aline Luz (acadêmica de medicina)hoje abrilhantam nossa coluna. Foto de Milhões!







Antecipamos nossos parabéns para grande dama da sociedade, Rosa Gonçalves do Rêgo Motta, que na próxima sexta-feira completará mais um ano de vida, Tim! Tim!







Juíza Zilnar Coutinho e seu esposo o cirurgião-dentista Francisco Gomes Leal e os filhos: Victor, Viviane e Camila, estão em passeio pela Espanha e Portugal. O registro da foto foi em Lisboa.







Vereador Tiago Pinto (presidente da Câmara de Vereadores de José de Freitas) e sua esposa Camilia Sales (enfermeira) e a empresária Lorena Felipe, curtiram o show da Banda Noda de Caju, sexta passada no Viola Music.







Advogado Antomar Gonçalves, dando uma pausa do trabalho para encher de carinho o neto Antônio.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no