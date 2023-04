O advogado e jornalista Fernando Said, um dos expoentes tucanos nas gestões de Firmino Filho na Prefeitura de Teresina, concedeu entrevista na tarde desta quarta-feira (12) ao programa O DIA News, apresentado pelo jornalista Douglas Cordeiro. Na ocasião, ele afirmou que só em maio deve sair a definição sobre a viabilidade da federação PSDB-Cidadania com o Podemos e o Piauí é um dos sete estados em que não tem definição sobre comando, caso a federação seja aprovada.

"O nosso presidente Luciano Nunes ainda na noite de ontem (11) dialogou com os nomes da executiva nacional, que confirmaram que não tem nada acertado", pontuou.

Said disse ainda que Luciano Nunes é pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina e que o partido dialoga com todos os grupos políticos, com exceção do grupo liderado pelo atual prefeito Dr. Pessoa (Republicanos). “Não existe negociação. Só existe as conversas tradicionais que o PSDB mantem com o PT, MDB, PDT, PROGRESSISTAS, e estamos abertos ao diálogo com todos, a exceção de Dr. Pessoa e seu grupo”, pontuou Said.

O ex-secretário de Comunicação e de Governo de Firmino, também avalia que 2024 será uma eleição em que a população deve comparar os modelos administrativos apresentados pelo atual prefeito, Dr. Pessoa, com o período do PSDB no Palácio da Cidade. “Hoje há uma gestão destruindo a cidade. Na nossa época a gente entregava serviços de educação, saúde, transporte, coleta de lixo, claro que tinha problemas, mas era uma gestão equilibrada e de resultados”, argumenta.

Fernando Said, tucano avalia cenários para o PSDB em 2024 (Jailson Soares/O DIA)

Legado de Firmino



Fernando Said embargou a voz e se emocionou quando foi questionado pelo jornalista Douglas Cordeiro sobre o risco de algum político que não era ligado a Firmino Filho tentar se aproveitar do legado do ex-prefeito.

Na ocasião, Said afirmou que tem certeza que a eleição de 2024 será marcada pela comparação entre os modelos da gestão de Dr. Pessoa e de Firmino Filho, e que ninguém vai poder se apropriar de ligação pessoal que teve com o ex-prefeito. “Ninguém pode representar o Firmino por questão de amizade, tem que representar o que foi construído por ele na gestão pública de resultados na educação, por exemplo. E aí sim, tem várias pessoas com capacidade de representar uma gestão que tem responsabilidade com o recurso público e que mostre resultados positivos para a cidade”, disse ele.

Said afirmou que o PSDB tem o maior patrimônio imaterial das eleições de 2024, que é a lembrança dos cidadãos teresinenses com as gestões tucanas.





