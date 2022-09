Cartunista Jota A ganha prêmio nacional em Salão de Humor sobre Doação de Órgãos

O cartunista do Jornal O DIA, Jota A, conquistou o primeiro lugar no 2º Salão de Humor sobre Doação de Órgãos. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (27) durante uma live realizada pelo Instituto Gabriel, de São Paulo, entidade idealizadora do concurso e que desenvolve ações sobre a conscientização da doação de órgãos e tecidos.

Nesta segunda edição, foram apresentadas duas categorias: Cartum e Charge. Os Cartuns dão a cada visitante uma visão ampliada do tema doação de órgãos e tecidos, enquanto as Charges usam um humor mais crítico para falar sobre o tema. Jota A conta o que lhe inspirou a fazer a charge vencedora e qual a importância da temática.

A charge de Jota A, vencedora da categoria Charge

“A doação de órgãos é um tema muito interessante. Acho que eu, como artista, posso contribuir na discussão desse tema e espero ampliar a sua aceitação. Sou a favor da doação, sou doador, inclusive. Fiz três trabalhos e em todos coloquei a importância de sermos doadores de órgãos. O meu desenho que ganhou mostra isso”, enfatizou o cartunista.



Jota A destacou que, durante a premiação, a organizadora do Salão, Maria Inês, ressaltou a felicidade em ter um vencedor do Piauí e pontuou que o Estado é um das unidades com menos pessoas doadoras de órgãos. Com essa conquista, espera-se que essa realidade mude.



O concurso faz alusão ao Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, comemorado no dia 27 de setembro. No Piauí, 719 pessoas aguardam na fila de espera para transplante de órgãos.

O cartunista fala do sentimento em conquistar mais um prêmio em sua carreira e o primeiro neste concurso. “Para mim, foi uma alegria muito grande ter sido premiado na categoria Charge nesse Salão, que defende essa causa tão nobre que é a doação de órgãos. Foi a primeira vez que participei e espero participar sempre!”, concluiu.

Conheça Jota A

Jota A, maranhense de Coelho Neto, é cartunista, jornalista-ilustrador, artista plástico, designer gráfico e xilógrafo. Graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 2014. Criador do Salão Medplan de Humor e cartunista do Jornal O Dia desde 1988.



É um dos chargistas mais premiados em salões de humor e artes plásticas no Brasil, Turquia e Portugal. Possui 170 prêmios em salões de humor e três em concurso de artes plásticas. Iniciou nas artes gráficas em 1987 publicando desenhos em fanzines de Belo Horizonte, São Luiz e São Paulo. Fez durante três anos charges para o site o Portal Acesso Piauí.

Colaborou ainda com os jornais carioca O Pasquim 21, Jornal do Brasil e os piauienses Correio Corisco e A Voz de Teresina, além das revistas Presença, Revestrés e Cadernos de Teresina. Publica diariamente uma charge e duas tirinhas no Jornal O Dia, além de meia página de humor, aos domingos no caderno de TV do O Dia chamada Garatujas.

Cartunista Jota A (Foto: Arquivo pessoal)

Criou, juntamente com outros cartunistas do Piauí, uma página dominical de humor chamada Folha da Mãe Joana, que circulou aos domingos no O Dia durante três anos com cartuns, charges e textos de humor. Participou do projeto MSP+50, Maurício de Sousa por mais 50 artistas, desenhando o Chico Bento.

É curador do Salão de Caricaturas do Teresina Shopping há três anos e do Salão de Humor Medplan/Humana Saúde há 12 anos.

Colabora com charges para o Greenpeace Brasil. Participou do programa Feito em Casa, da TV Cidade Verde (SBT), com o Garatujas do Jota A. Fez durante 12 meses textos para tirinhas da cerveja BERRIÓ. Lançou em 1997 o livro de cartuns ‘Humor Todo o Dia’; em 2005, “Cara e Coroa”; em 2012, “Traço e Riso”; em 2020, “As Premiadas do Jota A" e “Tirinhas do Jota A”; em 2021, “100 Eco cartuns” e “As Premiadas do Jota A: charge, cartum, caricaturas”.

Ministra palestras e cursos de desenho de humor em escolas universidades e faculdades. É membro do Núcleo de Gravura e Pesquisa do Piauí (Nugrappi e vice-presidente da União dos Artistas Plásticos do Piauí (UAPPI). Participa do canal de vídeo no YouTube chamado P.Q.P.: Papo, quadrinhos e participações. Faz memes e animações 2D.

É filho de Maria José Feitosa Costa e Francisco Borges da Costa (Im memoriam), casado com Hoderlene e pai do Tiago, Janiele e Josean.

