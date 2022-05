90% dos alunos inscritos da Faculdade CESVALE foram aprovados no exame da OAB

Pensando bem...

“Quando o dono de uma empresa descobriu que mães pobres usavam suas embalagens para criar roupas para seus filhos, ele mandou que todos os sacos tivessem estampas de flores” (disponível em @manu.vida.saudavel)









APROVAÇÃO ALTA NA OAB

Professor JOSÉ AÍRTON com todos os motivos para comemorar, pois, 90% dos alunos da Faculdade CESVALE, que se inscreveram, lograram aprovação na recente prova da OAB. Um índice bastante alto levando-se em conta o elevado grau de dificuldade da prova. É também uma mostra de que o curso de Direito da instituição tem sido bem conduzido pela coordenadora, MÁRCIA BAIÃO, que tem se dedicado noite e dia para que o aluno da CESVALE tenha uma preparação eficiente na busca do aprendizado e obtenção de aprovação nos concursos... A faculdade agora volta-se para preparar seus alunos para a prova do ENADE, que será realizada no mês de novembro, e, para isso, dará aulas de reforço aos alunos e todo o acompanhamento necessário até a realização da prova. Farão o ENADE os alunos do 9º período do curso de Direito, e os que estejam cursando o 7º período de Ciências Contábeis e Administração de Empresas.

PELADEIROS DO IATE

No domingo (22), tivemos o torneio-início do Campeonato de Peladeiros do Iate Clube de Teresina, cujo tema é Copa do Mundo. O objetivo foi apresentar as seis equipes inscritas na competição: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França e Inglaterra... Os jogos rápidos de dois tempos de dez minutos, teve uma final protagonizada entre França e Argentina. O jogo empatou e o campeão foi definido nos pênaltis. O time vencedor ganhou uma taça que homenageia o DR. JOSÉ RENATO, sócio antigo do Iate e que participava das tradicionais peladas sediadas no clube.

NOVAS SÓCIAS



Na reunião da semana passada do filantrópico Lótus Clube de Teresina, tivemos o ingresso de mais duas novas sócias: Ana Maria Neiva e Waldelina Crisanto. Elas foram empossadas por Nailza Meneses já que a presidente, Zelita Melo, não pôde comparecer!

AGENDA VIP

Dentre os aniversariantes de amanhã: Ana Maria Rios (empresária e sócia do Clube do Chá), e Carlúcia Mouzinho... Na sexta-feira, 27, Tetê Lobo... E no sábado, 28, quem troca de idade é o empresário Elizeu Aguiar (pré-candidato a deputado estadual nas próximas eleições)... Bons ventos a todos!

PÍER DO IATE

O superintendente da SAAD Centro, Roncali Filho, dará início amanhã, 25, à abertura de propostas para licitação da obra de construção do PÍER FLUTUANTE no Rio Parnaíba, em frente ao Iate Clube de Teresina. O valor da obra está estimado em 1.135.000,00 (um milhão, cento e trinte e cinco mil reais) com praz para conclusão em 120 dias. Uma luta antiga do ex-Comodoro, Gílson Vasconcelos!



Alunas do curso de Direito da Faculdade Cesvale, Rejane Nascimento Araújo e Gliceia Maria da Silva Meirelles, felizes com suas aprovações no recente Exame de Ordem da OAB.







Na semana passada o grande jurista advogado Celso Barros Coelho foi conjuntamente homenageado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí, e pela Academia Piauiense de Letras.







Na ausência da presidente Zelita Melo, Nailza Meneses, com toda sua elegância, foi quem conduziu os trabalhos na reunião do Lótus Clube na semana passada. (foto by Edilson Campos).







Ana Maria Neiva e Waldelina Crisanto são as novas sócias do filantrópico Lótus Clube de Teresina.







Mirian Furtado e Lúcia Silveira na reunião do Clube do Chá, semana passada, que teve como anfitriã, Teresa Alencar Rebelo.







Vera Lobão, Teresa Alencar e Vânia Guerra Pereira da Silva na reunião do clube do Chá, na sexta passada.







Gracinha Monteiro,, Claudete Monteiro, Júlia Moita, e Rosa Dantas, foram as anfitriãs da reunião do Lótus Clube de Teresina na quinta-feira passada em buffet elegante da cidade.







Elizeu Aguiar, aniversariante da próxima sexta-feira.







Professora Márcia Baião, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Cesvale. O trabalho dela, considerado eficiente, tem contribuído para levar os alunos da Cesvale a serem aprovados na OAB e outros concursos. Ela é competente e atenciosa!







Comodoro Tarcísio Freire com os times França e Argentina que disputaram a final do campeonato de Peladeiros do Iate Clube de Teresina no domingo. Foi sucesso total!





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no