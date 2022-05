CICLISMO

A 2ª etapa da Copa Piauí Norte de MTB, a Imperador Race, será realizada dia 12 de junho, na cidade de Pedro II, envolvendo ciclistas de todos os estados brasileiros... Na oportunidade, serão distribuídos mais de R$17 mil em prêmios entre os atletas que conquistarem os mais altos lugares do pódio. Além das premiações em dinheiro, a organização do evento entregará troféus para os cinco primeiros colocados e medalhas para todos que completarem o percurso da prova... Depois o percurso seguirá pelos municípios de Lagoa do São Francisco e Piripiri.]

TROCA DE MICROFONE

Bartolomeu Almeida deixou a Rádio Teresina FM. O fato de ser a maior audiência da emissora não foi suficiente para a rádio cobrir a proposta da Rádio Cidade Verde, para onde ele está indo, devendo estrear nos próximos dias, inclusive no horário do meio-dia.

NIVERS



Aniversariando hoje o empresário Irineu Fernandes... A nível nacional, Marília Gabriela... Amanhã, primeiro de junho, trocam de idade: Marinês Mendes Medrado, Carolina Tavares Silva, e Roseana Sarney... Na quinta-feira, aniversariam: Ana Cláudia Matos, jornalista Marco Vilarinho, Cláudia Paranaguá de Carvalho, e Odílio Teixeira (da Rádio Difusora de Teresina AM)... Na sexta-feira quem emplaca nova idade é a empresária e pintora Walkíria Barros Ibiapina... Bons ventos a todos!

FUTEBOL NO IATE CLUBE

No domingo, 29, aconteceu o terceiro jogo da primeira rodada do 4° Campeonato dos Peladeiros do Iate Clube de Teresina. O jogo foi protagonizado entre Alemanha e Argentina. Já os outros dois primeiros jogos foram realizados na noite de quinta-feira (26), também no Iate Clube, sendo a primeira disputa realizada entre Brasil e França, e a segunda entre Inglaterra e Espanha. Os participantes têm elogiado muito o gramado e a estrutura do campo.





PAPO EM DIA

ONTEM, na Capela de São Miguel Arcanjo, tivemos a Missa de Um Ano pela passagem da querida Marilda Pinheiro Lages. Parentes, amigos e amigas compareceram para um abraço espiritual na inesquecível e querida amiga!

APÓS 37 anos de trabalho, o designer de moda (estilista) Evandro Brito aposentou-se de suas funções laborais na indústria de roupas Guadalajara, do Grupo Claudino. Ele, inclusive, passou 20 anos sem nenhuma falta ao trabalho. Recebeu placa de homenagem das mãos da diretora Danielle Claudino.

ATÉ dia 05 de junho acontecendo a feira Picos Fest Berro no Parque de Exposições Santinho Xavier. O evento reúne produtores de caprinos e ovinos, além de empreendedores do agronegócio e turistas de todo Nordeste, valorizando os produtos da OVINOCAPRINOCULTURA do semiárido piauiense e estimulando a culinária local.

PROFESSORA Doutora, Edna Magalhães, na semana passada esteve na Faculdade Cesvale fazendo palestra sobre o ENADE. Mostrando como funciona a prova com o intuito de preparar alunos e a equipe Cesvale para a realização do Exame Nacional. Ela é a coordenadora do ENADE na Universidade Federal do Piauí. A Cesvale tem investido muito na preparação de seus alunos para concursos e exames.



No domingo, João Henrique de Almeida Sousa recebeu do maestro Aurélio Melo homenagem em nome da Orquestra Sinfônica de Teresina. “Um dos maiores homens públicos do Piauí... Culto... Sensível... e extremamente gentil... Educado”, destacou o maestro Aurélio.







Esbanjando elegância: Vânia Guerra Pereira da Silva, Lúcia Silveira (anfitriã), Vera Lobão (atual presidente do Clube do Chá), e Fernanda Portela Carneiro, na reunião do Clube do Chá, na sexta-feira.







Ferdinand Silveira Filho, Fernanda Carneiro, Lúcia Silveira, Málaque Santos, e Mirian Demes, na reunião do Clube do Chá.







Advogada Amparo Lima feliz da vida ao comemorar o aniversário da neta Ana Maria, semana passada, com a presença do amigo e colega advogado, Pedro Nolasco.







Na segunda-feira passada, Frederico Musso assumiu a presidência da CIEPI – Centro das Indústrias do Piauí. Na foto, ele está com a esposa Agostina Magiaterra, e o casal Ruana Sepúlveda e Ítalo Santos.







Após 37 anos de atividades, o estilista Evandro Brito se aposentou do trabalho na Indústria de roupas Guadalajara. Sai aplaudido como funcionário dedicado e exemplar!







Sócias do filantrópico Clube do Chá reunidas na residência de Lúcia Silveira em elegante reunião na semana passada. Lúcia, com toda a categoria que Deus lhe deu, recebeu acompanhada dos filhos Ferdinand, e Fernanda.

