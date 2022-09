A Azul, mais uma vez, inaugura rota para Parnaíba (PI)

NATAÇÃO NO IATE CLUBE

O Iate Clube de Teresina, que é conhecido por sua grande oferta de modalidades esportivas, está oferecendo NATAÇÃO que é um dos esportes mais queridos do clube. Para celebrar isso, o Iate vai realizar no próximo dia 25 de setembro o terceiro Festival de Natação do clube... O Festival tem como objetivo incentivar a prática da natação e reconhecer o aprendizado e evolução dos alunos nesta modalidade esportiva, além de vivenciar a experiência de uma “competição” onde a coragem, o esforço, a superação e aquele friozinho na barriga ajudam o aluno no desenvolvimento da sua autoestima e valores educacionais que só o esporte é capaz de proporcionar.

200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA

Amanhã, o Brasil comemora 200 anos de independência como colônia de Portugal. Você sabia que Dom Pedro I, que deu o grito da independência, casou-se com Dona Leopoldina (que era austríaca) por carta?... Os dois não se conheciam e, quando ela chegou ao Brasil, dois meses depois, já estavam casados. Logo se apaixonaram, e o casal teve sete filhos, dos quais o mais importante foi Pedro de Alcântara, coroado imperador do Brasil em 1840, tornando-se Dom Pedro II.

LIVRO INTERDICIPLINAR

O primeiro Livro Interdisciplinar da Faculdade Cesvale será lançado hoje dentro do Seminário de Pesquisa, Mostra de Extensão e III Encontro de Egressos que acontece às 18h30min, no auditório da Faculdade. Trata-se de mais um passo que a Cesvale dá rumo à excelência no ensino superior no Piauí. De parabéns, os professores José Aírton Veras (diretor geral) e Ângela Pessoa (Diretora Acadêmica).

CAMPANHA SUPER

A campanha dos 36 anos do Carvalho Super, da empresária Van Fernandes, já começou e este ano vai sortear três automóveis HB20 e seis motos zero quilômetro Ano 2023. Para participar, o cliente deve fazer compras no supermercado no valor mínimo de 100 reais.

NIVERS

Na quinta-feira, 8, aniversariam: Soliney de Sousa e Silva e a radialista Luiza Gonçalves... Na sexta-feira, 9, é dia de cumprimentos para Gracinha Portela Monteiro, Deocleciano Ferreira Torres, Raquel Jales e Eldina Rocha Martins Soares (loja Decorativa).

SOMENTE NIGERIANOS

A partir de 1º de outubro, o governo da Nigéria determinou que somente modelos nigerianos, homens e mulheres, podem fazer campanhas publicitárias no país. Isto porque as campanhas estavam cheias de modelos ingleses no país. O país tornou-se o primeiro a proibir modelos estrangeiros em seus desfiles de moda. Tanto nas passarelas quanto nas tevês. Agora, somente nigerianos!

ENTRE FLORES E CORES

É o nome da exposição de pinturas do professor Raimundo Dutra e Pablo Leão, que está no Teresina shopping. Os quadros, que evidenciam flores, estarão expostos durante este mês de setembro e a renda das vendas será revestida para instituições de caridade.

VOOS PARNAÍBA

A AZUL, mais uma vez, inaugura rota para Parnaíba (PI)... São quatro voos por semana, saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP)... Porém, se não tiver eventos na região, não vinga... Falando em aviação, o aeroporto de Teresina foi considerado o mais pontual do país. O fato se justifica ao reduzido número de chegadas e partidas em nosso terminal, o que termina não comprometendo os serviços operacionais que possa atrasar um voo.



Na semana passada, a advogada tributarista Stael Freire esteve em Monte Belo, no Rio Grande do Sul, onde proferiu a palestra “Tributação de Cidades Inteligentes: da receita própria às transferências constitucionais”, pelo que foi imenso elogiada!







Sócias do Clube do Chá passaram o final de semana curtindo as belezas da Serra da Ibiapaba, em Pedro II, no nosso belo Piauí.







Concebida Costa contando maravilhas da viagem de férias que fez no mês passado aos Estados Unidos. Ela esteve em Orlando, Tampa e São Petersburgo. Na foto, ela em frente a uma das famosas lojas da Flórida!







Curador Osvaldo Assunção e Fernanda Marinho em noite de lançamento do livro “Persona”, de Antonio Quaresma, no Espaço Coco Bambu.







Zelita e Poliana Melo comemorando mais um aniversário da Fil à Fil, badalada loja delas em Teresina!

