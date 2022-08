Show de Wanderleia

A cantora Wanderleia, diva da Jovem Guarda, fará show em Teresina dia 13 de setembro. O show acontece no Theatro 4 de Setembro, através do Projeto Seis e Meia. A abertura será feita pelo cantor piauiense, Robert Glaudson. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 1º , no site www.ingressodigital.com

Reunião do Lótus

Carminda Fonseca, Jane Kelly, Zuíta Vasconcelos e Nailsa Meneses, serão as anfitriãs de elegante reunião do Lótus Clube de Teresina , hoje, às 19 horas, no restaurante Parrilla Grand Cru, zona leste de Teresina.

Outubro Rosa 2022

Ontem, no Teresina Shopping, tivemos o lançamento do Outubro Rosa. Na oportunidade, a Fundação Maria Carvalho Santos abriu a Loja Rosa que comercializará produtos para arrecadar fundos para o Movimento Outubro Rosa 2022. O projeto, em Teresina, tem coordenação do médico mastologista Luiz Ayrton Santos. A madrinha deste ano é a advogada Liana Portela!

Setembro Riso



O Theatro 04 de Setembro está completando 128 anos neste 2022... A programação de comemoração inclui, dentre outras atrações, o Primeiro Concurso Setembro Riso de humor. Esta primeira edição leva o nome do saudoso Walfrido Salmito que recentemente nos deixou... Por falar em Teatro 04 de Setembro, a pauta do teatro tem prevista um show de Guilherme Arantes com data ainda a ser anunciada.

47º Festival de Violeiros

Professor Pedro Mendes Ribeiro, através da Casa do Cantador, comanda o 47º Festival de Violeiros do Norte e Nordeste, dias 09 e 10 de setembro, no Teatro de Arena, no centro de Teresina. A partir das 19 horas nos dois dias do evento.

Lançamento da campanha

Amanhã, a partir das 19 horas, no Espaço Coco Bambu, a empresária Van Fernandes lança a campanha de aniversário dos 36 anos do seu grupo de supermercados; Carvalho super e Carvalho Mercadão. Será com a presença da imprensa e convidados especiais.

Aeroporto de Teresina está entre os mais pontuais do mundo

O Aeroporto de Teresina, administrado pela CCR Aeroportos, está entre os mais pontuais do mundo segundo o ranking da Official Aviation Guide (OAG), provedor global de dados de viagens com sede no Reino Unido. Dos 100 aeroportos listados, 16 são brasileiros e cinco são operados pela CCR Aeroportos. Para a definição do ranking, são considerados como pontuais os voos que partem com uma tolerância de até 15 minutos do horário previsto. A partir deste requisito, o Aeroporto de Teresina aparece na 59ª posição mundial, com 90,8% de pontualidade no mês de julho e em 9º lugar em nível de Brasil. O resultado endossa o compromisso da CCR Aeroportos em ofertar um serviço de qualidade, prezando pela experiência e satisfação de seus passageiros.

Posse na ABEF

Último dia 19, no Blue Tree Hotel, tivemos a solenidade de posse do Professor-doutor Rogério Castelo Branco da Silveira como novo imortal da Academia Brasileira de Educação Física. Ele ocupa a cadeira 16 tendo como patrono o Professor Alcides Lebre. A ABEF foi criada em 2019 pelo professor Almir Adolfo Grunh, com sede em Foz do Iguaçu – PR, com o objetivo de tornar permanente todos aqueles que foram referência na Educação Física brasileira tornando-os imortais. A professora Aldora Lebre, filha do homenageado, representou a família e fez um emocionante discurso falando com o coração e agradecendo a honraria. Professor Rogério Castelo Branco da Silveira prestou juramento sob o comando do professor-doutor Cássio Hatman, que veio do Paraná para a posse do novo imortal.



Professor-doutor Rogério Castelo Branco da Silveira, novo imortal da Academia Brasileira de Educação Física.



Professor Rogério, professora Aldora Lebre, e doutor Valdeci Cavalcante que prestigiou o evento.





Eugênia Melo e Florentino Filho no Bar do Pagodinho, no Rio de Janeiro, comemorando o aniversário dela.







No sábado, com elegante almoço no restaurante Meraki Gastrobar, Luciene Sampaio comemorou seu aniversário em alto estilo. Na foto ela com Nati Silveira e Marinalda Oliveira.







Na semana passada a empresária Van Fernandes recebeu o "Título de Cidadã Parnaibana". Van foi homenageada pela Câmara Municipal de Parnaíba através da proposição do Vereador Ronaldo Prado e iniciativa de Ernesto Melo pelos seus ilustres serviços prestados ao município. Após a solenidade, a empresária recepcionou as autoridades e convidados em um jantar comemorativo e de agradecimento ao título.







No domingo (22), o Iate Clube de Teresina promoveu manhã de sol em homenagem aos papais do clube. Durante a celebração, houve sorteio de brindes, música ao vivo com a banda Triballes e muita diversão num momento único que merece ser comemorado!









