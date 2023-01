A esposa de Lula renovou o guarda-roupa para assumir o cargo de Primeira Dama do Brasil

Os 5 mais pobres

Enquanto o ex-governador Wellington Dias é escolhido para ser Ministro do Desenvolvimento Social do Brasil, o IBGE divulga que os cinco municípios mais pobres do país estão no Maranhão e Piauí. Com certeza, no cargo, WD deverá trabalhar para reverter essa situação.

A maior

A cantora Gal Costa acaba de ser eleita pela revista americana @rollingstone como a maior cantora do Brasil e uma das 100 maiores cantoras de todos os tempos no mundo. Segundo a revista, Gal é a mais transcendental e influente cantora brasileira da era pós Bossa-Nova. Ela é a única cantora brasileira da lista, e ocupa a posição 90 de 200 nomes. Caetano Veloso e João Gilberto também aparecem na lista. (disponível em @minhagalminhavida)

Sem Primeira Dama

No Rio Grande do sul, o governador reeleito, Eduardo Leite, chegou acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, para cerimônia de posse. Não teve beijo na boca em público, mas teve um caloroso e demorado abraço. E todos aplaudiram de pé!

O Adeus a Pelé!

Pelé será sepultado hoje pela manhã, por volta do meio-dia, na cidade de Santos (SP)... Após o término do velório no estádio da Vila Belmiro, o cortejo passa em frente à casa de sua mãe e segue para o Memorial Necrópole onde o Rei será sepultado. Pelé escolheu este local pois tinha o desejo de ser sepultado virado para o mar... O cemitério vertical onde Pelé será sepultado é considerado pelo Guiness Book, o mais alto do mundo. Ele deixa uma fortuna avaliada em 15 milhões de dólares para seus herdeiros.

Hospedagem

Raquel e Francisco Vilar inauguraram um hotel de alto padrão em Teresina, o Hotel Cortese, localizado na Rua João da Cruz Monteiro, 1776, bairro Cristo Rei. “Foi excelente a minha estadia no hotel Cortese! É um hotel novo, onde toda a sua estrutura é super nova e moderna, e tem funcionários muito simpáticos! A cama é super confortável e o chuveiro potente!” (depoimento de um hóspede de nome Alexis)... Sem dúvida, uma excelente opção de hospedagem na zona sul de nossa capital. Contato: [email protected]

Nivers

Aniversaria neste 3 de janeiro, o advogado Einstein Sepúlveda, Gustavo Conde Medeiros (Prefeito de União – PI), Alexandre Viana Paes Soares, e a odontóloga Rosália Veras... Amanhã, 4, trocam de idade: Sebastião Paulino, jornalista André Volcart Vaccari (de Gramado RS), e o empresário gráfico João da Cruz Silva... Na quinta-feira, recene flores: Humorista Winderson Nunes, Aninha Monteiro (de Maceió - AL), e Alexandre Alegriff (da sociedade de José de Freitas – PI)... No sábado, dia 7, quem aniversaria é a doutora Teresinha de Jesus Moura Borges Campos (Promotora de Justiça do Ministério Público do Piauí).

Apelido

A esposa de Lula renovou o guarda-roupa para assumir o cargo de Primeira Dama do Brasil. O vestido da posse foi assinado pela estilista gaúcha HELÔ ROCHA que também assina outras peças do guarda-roupa. Porém, estrategistas de dentro do Palácio do Planalto estão aconselhando-a a usar o seu nome de batismo, ROSÂNGELA que, segundo eles, impõe mais respeito que o apelido JANJA para o importante cargo que ora passa a ocupar.

Réveillon 2023 VM Marina Club agita litoral piauiense

A primeira edição do Réveillon 2023 VM Marina Club aconteceu no complexo da Marina em parceria com o restaurante Faustino Parnaíba, reunindo o melhor da gastronomia e grandes atrações como Lilly Araújo, DJ Emerson e Leylianne Monteiro & Banda Triballes.







José Wilson e Vânia Guerra Pereira da Silva na virada do ano em Milão, Itália, com as netas Letícia, Luíza, e Rafaela; o filho Inaldo, a nora Lenara, e o bisneto alemão, Leonardo. O bi genro Marc Schneider, tirou a foto!







Encontro de final de ano fortalecendo a amizade e os laços familiares: Advogados Ceiça Melo e Sebastião Júnior com Eugênia e Florentino Filho em restaurante elegante de Teresina.







Socorro Castro feliz com a chegada de sua netinha Maria Beatriz que veio ao mundo último dia 30. É a primeira neta mulher!







Contabilizando sucesso profissional e na vida pessoal, empresário Diego Oliveira brinda 2023 com bons fluidos. Viva!







Celina e Lina Lajes brindando a chegada de 2023 em alto estilo!

