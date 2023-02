De volta à Sapucaí

DEISE Nunes, Miss Brasil 1986, está de volta à Marquês de Sapucaí. Ela que por 16 anos foi rainha de bateria da União da Ilha, tinha dado uma parada e agora volta a desfilar pela escola. Deise vem no carro Abre Alas com fantasia exclusiva criada para ela. O enredo da escola homenageia os 100 anos da Portela. O desfile será noite deste sábado (18) abrindo o carnaval carioca.

Homenagem à Gal Costa

Gal Costa foi a cantora brasileira que mais emplacou sucessos de carnaval. Por conta disso o Baile dos Artistas de Teresina, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, fez uma grande homenagem à cantora noite de ontem , no Clube dos Diários. Como ingresso, foi solicitado 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para abrigos de Teresina e moradores de rua, numa boa iniciativa do presidente Carlos Anchieta... GAL COSTA também será homenageada no carnaval de São Paulo com os blocos: Bloco do Prazer, Bloco Fogo e Paixão, e Bloco Super Bacana. Em Olinda (PE), Gal será homenageada pelo bloco GAL DA MADRUGADA.

Carnaval em Teresina

A grande dica para quem vai brincar o carnaval em Teresina, é o bloco Capote da Madrugada que desfila hoje a partir das 15 horas na Avenida Dom Severino (entre a Kennedy e a Homero Castelo Branco). O bloco fará uma homenagem a um dos fundadores, o Lourdimar Cavalcante, recém falecido. As atrações são: Folia de Mamulengo, Lily Araújo, Banda Magnólia, e Melhor de Três (Flávio Araújo, João Cláudio Moreno e Soraya Castelo Branco).





PAPO EM DIA

MIRACÉU TURISMO, de Mirian e Mamede Castro, está com excursão para Terra Santa no final do ano. A saída será em 27 de novembro, e o retorno em 05 de dezembro. O orientador espiritual será o Padre Fábio Fernandes.

PARA quem é torcedor do Fluminense do Rio, com os deputados João Mádison e Wilson Brandão, além do empresário João Vicente Claudino, chegando a notícia de que o time carioca está trabalhando projeto para trazer de volta o jogador Tiago Silva que, inclusive, diz que é seu desejo encerrar sua carreira no time que o projetou.

A PRÓXIMA reunião do Clube do Chá será na quinta-feira pós carnaval... Onde as sócias irão atualizar os papos e já tratar da primeira reunião oficial quando a nova presidente, Ana Maria Rios, irá tomar posse.

Almoço Elegante!

Em torno de almoço, no elegante restaurante Favorito Grill, sócias do filantrópico Clube do Chá reuniram-se na última quarta-feira no penúltimo Encontro de Férias do clube. A presidente Vera Lúcia Lobão mais uma vez conduziu o encontro com muita categoria e requinte que lhes são peculiares. Tudo com harmonia e requinte!







Talita e Vera Lobão, com Conceição Rego, Teresa Alencar Rebelo, Teresinha Alcantara, e Vânia Guerra Pereira da Silva, no Encontro de Férias do Clube do Chá, última quarta-feira, no restaurante Favorito Grill.







Elegantes Mirian Chaib e Francisca Aragão na reunião do Clube do Chá.







Marise Resende e Eliane Nogueira no almoço de quarta-feira do Clube do Chá.







Lúcia Silveira e Teresa Alencar Rebelo somando e multiplicando elegância no Encontro de Férias do Clube do Chá, quarta-feira última.



Na quarta-feira, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antônio Florentino Filho, esteve reunido com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e com o secretário de governo, Michel Saldanha. Na pauta, demandas de perdas salariais dos engenheiros que se encontram em processo de negociação com a PMT. O SENGE é sempre muito atuante nas causas dos engenheiros.







Liana e Pedro Portela Filho comemorando Bodas de Erva – 29 anos de casados. O casal, um dos mais bem casados de nossa sociedade, estão juntos há 39 anos somando namoro e casamento. São felizes, e isso é facilmente percebido por todos que os conhecem!







João Henrique de Almeida Sousa autografando o livro em homenagem a seu pai, “Estudos em homenagem a Deusdedith Sousa” , ao presidente da Ordem, Celso Barros Coêlho Neto que destacou: “Deusdedith Sousa é uma referência de ser humano, profissional e de presidente. Ele sempre será lembrado e motivo de orgulho para a Ordem”. O livro foi editado pela Escola Superior da Advocacia, da OAB Piauí, e, dentre os que assina prefácios, nomes como Fides Angélica de Castro Veloso Mendes Ommati (Ex-Presidente da OAB-PI), Michel Miguel Elias Temmer Lulia (Ex-Presidente da República), e o próprio João Henrique (Ex-Ministro dos Transportes, filho do homenageado).







O charme de Fernanda Portela Carneiro na elegante reunião do Clube do Chá, última qaurta-feira.

























É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no