A Jales Turismo, fará excursão Para Terra Santa (Israel), em fevereiro de 2023

“O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele” (Machado de Assis)









TERRA SANTA

A Jales Turismo, de Umbelina Carvalho, fará excursão Para Terra Santa (Israel), em fevereiro de 2023. O roteiro inclui ainda Madrid e Toledo, na Espanha. Na Terra Santa o grupo visitará Tel Aviv, Nazareth, Dead Sea (Mar Morto), e Jerusalém, com orientação espiritual do Padre Tony Batista. Contatos pelos fones: (86) 3221.9586/9 9482.0501

SEU JOÃO CLAUDINO, ETERNO!

Se vivo estivesse, estaria aniversariando hoje o empresário João Claudino Fernandes, que não está mais entre nós fisicamente, mas está vivíssimo na memória e nos bons sonhos de todos nós, por tudo que construiu, por tudo que fomentou na vida das famílias piauienses. SEU JOÃO, como era carinhosamente chamado, nos deixou em 24 de abril de 2020, aos 89 anos de idade, há dois anos atrás. Sem dúvida, eterno na história humana do Piauí. Saudades!

NIVERS



Colunista social de Bagé, Gilmar de Quadros, é aniversariante de hoje... Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, portanto, há 183 anos atrás... Na sexta-feira, aniversariam Hortência Cantanhede e o craque argentino Lionel Messi, completando hoje 35 anos de idade... No sábado, 25, quem troca de idade é João Eulálio de Pádua... No sábado, completam-se 13 anos da morte do Rei do Pop, Michael Jackson.

IMIGRAÇÃO

A imigração japonesa no Brasil completa 114 anos. Tudo começou em 18 de junho de 1908 quando chegaram ao nosso país os primeiros imigrantes japoneses para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, obedecendo acordo entre o governo japonês e brasileiro. O Brasil é hoje o país com a maior comunidade japonesa fora do Japão, com cerca de 1,6 milhões de japoneses e descendentes diretos e indiretos.

FORMATURA

Na quinta-feira teremos a solenidade de formatura de Direito na Faculdade Cesvale 2022.1. A colação de grau acontece no auditório da faculdade às 18h30min. Dentre os formando, os amigos: Rizelda Rodrigues de Paiva, José Esaú da Silva Oliveira, e Wenícius Saraiva Monte. O professor José Aírton, diretor da instituição, fará saudação aos novos Bacharéis em Direito.





PAPO EM DIA

ESTA SEMANA quem recebe o Clube do Chá é Conceição Rego. A reunião dela acontece na quinta-feira com almoço. O Chá atualmente é presidido pela elegante Vera Lobão.

A EMPRESA CONSTRUFORT ganhou a licitação e será a responsável pela construção do Píer do Iate Clube de Teresina no rio Parnaíba. As obras terão início nos próximos dias.

GRATO à Umbelina Carvalho pelos presentes que me trouxe do Egito; um escaravelho-sagrado, proveniente da região do mediterrâneo e usado como amuleto no Antigo Egito. E também uma miniatura da múmia de Tutancâmon. Adorei!



Gilson Vasconcelos recebeu das mãos de Zelita Melo placa de homenagem num reconhecimento aos relevantes serviços prestados às comunidades carentes de Teresina. Foi durante o aniversário de 43 anos de fundação do Lions Clube Afonso Mafrense, na semana passada.







Talita Neiva recebeu o Clube do Chá na semana passada. Na foto, ela está com a senadora Eliane Nogueira e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Muita elegância em Cena: Graça Mota Freire e Alda Caddah conferindo exposição de arte recentemente em Teresina.







Gervásio Araújo foi aniversariante do domingo, 19. Ganhou aquele abraço da esposa Conceição!







Vanessa e Augusto Machado curtindo férias em Nova York, Estados Unidos.







Manhã de sol junina no Iate Clube de Teresina: Comodoro Tarcísio Freire, Gilson Vasconcelos e membros da diretoria com o tradicional Boi Precioso que fez apresentação aplaudida.

