A nova diretoria eleita do Sindilojas/PI tomou posse nesta semana

Nova diretoria Sindilojas/PI

A nova diretoria eleita do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) tomou posse nesta semana, no auditório do Sindicato localizado no Centro de Teresina. A gestão terá como presidente o empresário e contador TERTULINO RIBEIRO PASSOS e, como vice-presidente, o empresário LEONARDO DE FREITAS VIANA, eleitos em janeiro de 2022 para o assumir o quadriênio 2022/2026. Na ocasião, também foi comemorado os 68 anos do Sindilojas/PI.

Mobilização dos Engenheiros da PMT

Em assembleia realizada no Clube de Engenharia, os engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Teresina definiram um calendário de atividades para negociar com os representantes do Município a recomposição salarial da categoria que vem acumulando perdas desde 2017, chegando a 33%, devido à falta de repasse dos índices inflacionários... Segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí (SENGE), ANTONIO FLORENTINO FILHO, as reivindicações de recuperação das perdas foram encaminhadas ao PREFEITO DE TERESINA, DR PESSOA, desde novembro 2021... As principais pautas são: a reposição salarial de 33%, a gratificação de produtividade e atualização das progressões e promoções. “As negociações com os representantes da Prefeitura se estendem até o momento sem nenhuma resposta clara sobre as reivindicações”, informou FLORENTINO... O presidente do CREA, Ulisses Filho, também esteve presente e apoia a mobilização.

Na luta pela Engenharia

O presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antonio Florentino Filho, esteve ontem em São Paulo onde participou, na qualidade de vice-presidente, de reunião da Federação Nacional dos Engenheiros. Na pauta, debateu com o presidente Murilo Celso, e demais componentes da diretoria, pautas para o próximo mandato que se inicia agora neste mês de março.

FILHO DE PANDEMIA

No sábado, tivemos na sede da OAB Piauí, o lançamento do livro FILHO DE PANDEMIA de autoria do jornalista Diego Amorim, com prefácio de Carlos Ayres Brito. A obra foi saudada pelo presidente da Ordem, Celso Barros Coêlho Neto.

Papo em Dia



APÓS período pandêmico, Conceição Araújo voltou ao trabalho de modo presencial. Ela que é uma das eficientes funcionárias da Agespisa onde enfeita o ambiente com charme e simpatia!

DEPOIS da separação, a soft Gisele Aguiar tirou uma férias e foi curtir as maravilhas de Paris onde esteve muitas vezes quando casada. Foi matar saudade de lugares que lhe foram marcantes!

ELIZEU Aguiar, empresário do ramo de gastronomia, deverá ser candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Por falar em Elizeu, torcedores estão pedindo sua volta ao comando do River Atlético Clube.







Em tempo de Imposto de Renda o primeiro nome que surge é o do contador Raulino Filho que, com larga experiência, é autoridade no assunto.







Nazaré Dias, Conceição Araújo e Fernanda Portela Carneiro, compondo trio elegante no melhor da sociedade teresinense.







Em clima de felicidade, Gilson Vasconcelos conduziu a filha Sorência ao altar, no casamento dela, sábado, com o advogado Nélson Estevam.







Santana Maria Oliveira será a representante do Piauí no VIII Congresso Nacional dos Artesãos que acontece de 18 a 20 deste março no SESC - Aracruz, no Espírito Santo.







Presidente (Tertulino Passos) e vice presidente (Leonardo Viana) do Sindilojas com o presidente da Fe comércio, Valdeci Cavalcante.







Marisa Resende, Vânia Guerra Pereira da Silva, Eliane Nogueira e Vera Lobão reunidas elaborando a agenda do Clube do Chá para este ano.







Na lista dos aniversariantes de amanhã, a elegante Claudete Monteiro. Foto by Luís Mota







Leonardo Chagas, diretor de operações da PPP Piauí Conectado, foi um dos laureados com a Medalha do Mérito Renascença, no último domingo.

















