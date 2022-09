A partir de 17/10, o Aeroporto de Teresina amplia a oferta de voos diretos para Fortaleza

NIVERS

Amanhã, 28, quem brinda aniversário é Nélson Antônio de Sousa, nome forte da Caixa Econômica Federal... Não se trata de aniversário, mas vale lembrar que amanhã, 28, completam-se três anos da partida do grande colunista social Nelito Marques (saudades)... Na sexta-feira comemora-se o Dia do Jornaleiro... Três nomes de destaque aniversariam no próximo dia três: Empresário Jorge Batista Filho, Contador José Raulino Castelo Branco Filho, e o fisioterapeuta e empresário Aroldo Francisco.

PONTE AÉREA

A PARTIR de 17 de outubro, o Aeroporto de Teresina, administrado pela CCR Aeroportos, amplia a oferta de voos diretos para a cidade de Fortaleza (CE). O voo será operado em uma aeronave Embraer-E95, da AZUL LINHAS AÉREAS, com capacidade para 118 passageiros. Informa a gerente de Negócios da CCR, Graziela Delicato...Os VOOS com destino à FORTALEZA sairão de TERESINA, de domingo à sexta-feira, às 20h40 e pousarão na capital cearense às 21h45. Já de Fortaleza, os voos partirão às 18h50 e chegarão em Teresina às 19h55, também de domingo à sexta-feira. AS PASSAGENS AÉREAS para essa rota já estão disponíveis nos canais da companhia Azul Linhas Aéreas.

PAPO EM DIA

A Madrinha deste ano, Liana Portela, estará à frente da Caminhada do Outubro Rosa 2022 que acontecerá dia 9 de outubro, com saída da Ponte Estaiada até o Teresina Shopping. No mesmo dia 9, o médico mastologista Luiz Ayrton estará na Tendas Educativas tirando dúvidas sobre o câncer de mama e saúde em geral.

GILSON Vasconcelos e sua Zuíta, na sexta-feira recebem, na residência deles, grupo de amigos e imprensa, para um jantar comemorativo ao Mês das Mulheres Domadoras do Lions Clube Teresina Afonso Mafrense.

A desconhecida Camie fará a abertura do show da cantora Maria Gadu que se apresenta no Teatro 4 de Setembro dia 11 de outubro pelo Projeto Seis e Meia. Os ingressos estarão disponíveis a partir de sexta-feira, dia 30, pelo site www.ingressodigital.com ao preço de 60 reais (mais um brinquedo), e 30 reais a meia entrada (mais um brinquedo).

Dança e natação no Iate Clube

NO DOMINGO, o Iate Clube de Teresina foi palco de dois eventos; O primeiro deles foi terceiro FESTIVAL DE NATAÇÃO, e o segundo foi o DOMINGO AMARELO, voltado para a causa desse mês: Prevenção ao suicídio, realizado pela turma de dança... A COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO envolveu crianças de seis anos até os jovens de 20 anos, e teve premiação de medalhas em cada rodada das categorias de nado, como borboleta, costas, peito e crawl.. Já a TURMA DO DOMINGO AMARELO, promoveu exercícios de dança como forma de sobressaltar a importância de atividades físicas para uma saúde melhor... O evento contou com a participação dos professores, diretores e do comodoro do Iate Clube, TARCÍSIO FREIRE.

O renomado médico ortopedista José Wilson Pereira da Silva aniversariou e comemorou ladeado por aqueles que mais ama; sua esposa Vânia e filhos e netos. “Foi uma comemoração simples, como ele gosta”, destacou Vânia Guerra. O almoço comemorativo foi no apê do aniversariante, a zona central de Teresina.



O aniversariante José Wilson Pereira da Silva, abraçado pela esposa Vânia, pelas netas Luiza e Letícia, e pelo neto Matheus que mora em Recife e veio especialmente abraçar o querido avô.

José Wilson ladeado pela esposa Vânia Guerra e o Filho Inaldo, em comemoração feliz em família.





Em torno da Contabilidade

Considerado um dos grandes nomes da Contabilidade no Piauí, José Corsino Raposo Castelo Branco comemorou o Dia do Contabilista (22 deste setembro) com sua equipe de trabalho; profissionais valorosos que compõem a COMAX, empresa dele, que este ano está completando 30 anos de atuação contábil em nosso estado. Detalhe: José Corsino é formado na primeira turma de Ciências Contábeis da Faculdade Cesvale, de onde também já foi professor. Parabéns em triplo!







Comemorou no Rio

Empresário Benedito Cirilo Albino com sua filha Renata que aniversariou dia 21 e comemorou a data com a família, em alto estilo, no Copacabana Pálace, no Rio de Janeiro. Renata é medica ginecologista, atualmente morando em São Paulo.







Van Fernandes e Reginaldo Junior comemoraram juntos aos colaboradores, clientes e fornecedores os 36 anos do Carvalho e, dentro da programação, o Grupo Vanguarda reinaugurou a loja da Av. Homero Castelo Branco. A unidade passou por mudanças em sua estrutura, uma nova comunicação visual, reforma da fachada, pintura total da loja e estacionamento, um novo design no restaurante, substituição total do piso, novos equipamentos de refrigeração, modernização do setor de hortifruti e reforma da adega, ou seja, uma loja linda, ainda mais moderna e agradável. Na foto, o jovem empresário Reginaldo Júnior.







Raulino Filho e Raulino Neto (à esquerda) no 5º Encontro da Família Raulino, na cidade de Altos, último dia 21, quando na oportunidade fez-se uma grande homenagem à jornalista Elvira Raulino que estava de aniversário. No domingo, Raulino Filho, na qualidade de Contador maioral que é, participou da Corrida da Contabilidade sendo uma das estrelas do evento.







Valdeci Cavalcante e sua Rosângela prestigiando o Festival GiraSol que aconteceu dias 17 e 18, na Arena do Teresina Shopping, quando o SESC que ele preside, foi um dos apoiadores do evento.









