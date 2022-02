A ponte metálica, ligando Teresina a Timon , foi fechada na manhã desta terça-feira

Pensando bem...

“Todas as famílias felizes se parecem entre si; as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira” (Frase de abertura do livro ANNA KARIÊNINA, do escritor russo Liev Tolstói, escrito entre os anos de 1873 e 1877, entre Moscou e São Petersburgo).





Ponte fechada

A ponte metálica, ligando Teresina a Timon (MA) estará fechada na manhã desta terça-feira. A interdição será para avaliar o resultado das intervenções feitas na ponte recentemente. A liberação do tráfego deverá acontece a partir das 10h30min. A ponte está precisando de uma pintura e melhorar a iluminação!

Vai para o inferno

“Vai para o inferno quem vota em corrupto, e o próprio corrupto” (Frase do Padre Toinho, do Santuário da Vila da Paz, em sua homilia na Missa de domingo)... A Igreja católica tem feito seu papel de conscientizar o povo contra a corrupção. É uma voz que grita pelos menos favorecidos!

Nota de pesar

Diretoria do Iate Clube de Teresina publicou nota lamentando o falecimento dos sócios iateanos, João Cleto e Osvaldo Ribeiro de Almeida, ocorrido no domingo, dia seis. Osvaldo Almeida, inclusive, ocupou o posto de Comodoro do clube.

Missa da Saudade

A Missa da Saudade pelos oito anos do falecimento do JOSÉ WILSON PEREIRA FILHO será rezada no sábado, dia 12, às 11 horas, na Capela de São Miguel Arcanjo, em Teresina. Vânia Guerra e José Wilson estão convidando amigos e parentes para este ato de fé cristã!

Em São Paulo

Na companhia da esposa Michelle, o ex-ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Sousa, passou seu aniversário, na sexta-feira, em São Paulo onde possui aprazível apartamento. Pelo Instagram, ele revelou que chorou com muitas mensagens de felicitações que recebeu.

Leitor



Um Bom Dia para Paulinho Ferreira que também é leitor assíduo do nosso Jornal O Dia, de longa data, e também faz parte da história dos 71 anos deste matutino. Ele, assim como Maria Hilda, adora as colunas sociais...!







Aplausos para ELIANE VASCONCELOS que hoje aniversaria. Discreta, amável, simpática, e eficiente, ela é a secretária particular do ex-ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Sousa, sendo, inclusive, responsável, em grande parte, pelo sucesso dele na vida política. Sendo exemplo para outros políticos, pois, por trás de um homem de sucesso há sempre uma eficiente e simpática secretária. Ela na foto com ele. Parabéns, Eliane!







Quem aniversaria amanhã, 9, é o empresário e político João Vicente de Macedo Claudino, que atualmente mostra sua eficiência administrativa através do sucesso do Fluminense do Piauí, time de futebol, que ele dirige com sucesso. Ele faz parte da ala dos políticos honestos e eficientes. Parabéns!







José Caddah completou 91 anos na sexta-feira. Pelo instagram, a esposa, Alda Fortes Caddah, fez bonita declaração de amor ao marido cheia de elogios. Vida longa para ele!





Papo em Dia

CONCORDO com o televisivo Beto rego quando ele diz que não se vê policiamento nem qualquer outro tipo de segurança nos mercados públicos de Teresina. Uma vendedora de frangos no Mercado do Mafuá me disse que na gestão do Firmino havia a presença de seguranças, “agora tiraram”... Com a palavra, a prefeitura de Teresina.

O TEATRO 04 de Setembro está momentaneamente fechado. Estão sendo feitas reformas nas poltronas, carpetes e sistema elétrico do teatro. A reabertura está marcada para o próximo mês de março. Até hoje ninguém nunca entendeu o porquê do governo Mão Santa ter destruído a Galeria de Artes que ficava anexa. Fica a interrogação!

DEPOIS de ter ido matar saudades de sua terra natal, Esperantina, Socorro Castro subiu para o litoral onde tem feito freqüentes passeios pelo Delta do Parnaíba a bordo de sua potente lancha particular. Em companhia da família, claro!

NA entrevista que deu pelos 71 anos do nosso JORNAL O DIA, semana passada, a socialite MARIA HILDA MONTEIRO, disse que assina o jornal há mais de 30 anos e que é leitora assídua das colunas sociais do jornal, e que faz recortes de suas fotos e das fotos de suas amigas, enviando o recorte para estas. Ela, pois, faz parte da história do jornal...!



Na sexta-feira, o amigo Carlos Veras partiu. Nos deixou na sexta-feira sendo mais uma vítima da Covid-19. Era um amigo querido, cheio de vida, alto astral, e sempre com uma palavra boa. Na foto ele está com sua linda filha Fabiane (orgulho da vida dele), em uma das feijoadas promovidas por este colunista no então Jóquei Clube do Piauí.







Beleza de mãe para filha: Aparecida Coelho e Ana Beatriz em momento festivo!

