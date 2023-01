Posse no SEBGE Piauí

Na quinta-feira, dia 12 deste janeiro, teremos a posse da nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, tendo Antonio Florentino de Souza Filho como presidente, reeleito para o triênio 2023-2026... A solenidade acontece no auditório do CREA, em Teresina, às 19 horas... Francisco Luís Costa Sousa está na vice-presidência, e Paulo Afonso Brandão Alexandrino, como secretário geral.

De volta

Jéssica e Aroldo Francisco retornando à Teresina vindos de uma circulada europeia com as filhas Maria Flor e Maria Cristina... Estiveram em Portugal, Inglaterra e França... O “réveillon” foi em Paris... De lá, Jéssica informou que a Catedral de Notre-Dame (uma obra-prima em arte gótica) que incendiou em 15 de abril de 2019 continua em processo de restauração, e tem previsão para ser aberta ao público no próximo ano de 2024.

Homenagem a Pelé

A avenida que passa e, frente ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, passará a se chamar Avenida Rei Pelé... Homenagem mais do que justa, pois foi no Maracanã que ele marcou o milésimo gol de sua carreira...!

Gol de placa

Segundo o historiador em futebol, Severino Filho ( O Buim), o estádio Albertão completará 50 anos no próximo mês de agosto... O novo governador eleito, do Piauí, Rafael Fonteles, marcaria um gol de placa se mandasse reformar o estádio que se encontra em estado de depredação... Foi no Albertão que o piauiense viveu as suas maiores alegrias.

Greve à vista

O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI) convoca todos os médicos do estado para uma Assembleia, com indicativo de paralisação, na sede do sindicato, às 19 horas, no dia 9 de janeiro... Na ocasião, serão debatidas as pautas: implantação do piso Fenam, realização de concurso público e imediato pagamento do 13° salário e férias aos servidores temporários.

Advogado Campelo Filho é nomeado Membro Consultor Nacional de Proteção de Dados da OAB-PI

A solenidade aconteceu na sede da OAB-PI. Na ocasião, estavam presentes os Presidentes Beto Simonetti, da OAB Nacional, e Celso Barros Neto, da Seccional Piauí.

Na manhã de quinta-feira (05), o advogado Campelo Filho foi nomeado Membro Consultor Nacional de Proteção de Dados da Ordem dos Advogados Brasil, Seccional Piauí (OAB-PI). A solenidade aconteceu na sede da instituição e foi conduzida pelo presidente, Celso Barros Neto. O certificado foi entregue durante a visita do Presidente da OAB Nacional, José Alberto Simonetti... CAMPELO FILHO é pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias e conselheiro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD)...

“É uma honra ser nomeado pela diretoria da OAB Piauí. Meu compromisso é trabalhar em prol da difusão da cultura de proteção de dados aos advogados e à comunidade com a intenção de somar esforços entre os diversos profissionais que compõem a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados (CPPD). Hoje é um dia mais especial ainda pela presença ilustre do Beto Simonetti”, destaca.

Após a entrega do certificado dos novos membros da OAB, foi o momento de interação do presidente Beto Simonetti com a advocacia piauiense, que seguiu para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (ALEPI), onde recebeu o Título de Cidadania Piauiense ao advogado amazonense, concedendo a honraria proposta pelo Deputado Henrique Pires... CAMPELO FILHO

Advogado militante há 27 anos, Francisco Campelo Filho já prestou serviços voluntários e contribuições sociais à OAB/PI. Na instituição, já ocupou a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, criando o Centro de Referência em Direitos Humanos e o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência (NAVVI). Foi membro do Tribunal de Ética, criou a Ouvidoria Geral da Instituição, sendo também o primeiro Ouvidor-Geral, foi Diretor Acadêmico e Professor da ESA-Piauí. Foi membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB Nacional, além de ser membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados (CNPD), e Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).











Advogado Campelo Filho foi nomeado Membro Consultor Nacional de Proteção de Dados da OAB Piauí.







Pastora de Brito Veras e o esposo Luiz Galvão sendo felizes em Barra Grande, litoral do Piauí, na virada do ano...!!!







O novo secretário de educação do Piauí, advogado Washington Bandeira, em entrevista ao bom jornalista Eliézer Rodrigues, na TV O Dia. Bonito, com boa oratória, bem articulado, e demonstrando bom preparo para o cargo que está assumindo, ele é esperança para um “up” na educação escolar em nosso estado. Deixou transparecer, com seu entusiasmo, que agora a coisa vai...!







Foi assim: Xuxa e Pelé tiveram um caso amoroso durante seis anos. Foi no início dos anos 80 quando ela tinha 17 anos e ele tinha 41. Com a morte de Pelé, ela postou um texto carinhoso em suas redes sociais sobre a partida de seu ex-namorado a quem ela carinhosamente chamava de “Dico”.







Cecília Kalume e Reginaldo Carvalho Júnior curtiram dias felizes na Europa cumprindo rota romântica!







Kátia Rejane e Elizeu Aguiar, com a família, curtiram dias de sol, vento e mar no litoral do Piauí.





Desde o mês de novembro que Santana Oliveira está no sudeste do país a trabalho. Ela participou de feria de artesanato em Vitória (Espírito Santos), Belo Horizonte (Minas Gerais), e desde o início de dezembro está em São Paulo. Ela continua firme e forte levantando a bandeira do artesanato piauiense na qualidade de artesã e presidente da Cooperativa CAMEDE.







Elegante Josélia Dantas e sua filha Socorrinha em momento de amor fraterno de mãe e filha!







Rosângela Cavalcante e Raquel Vilar em evento promovido pelo MOVE – Movimento Empreender Piauí.







Mulheres que acontecem: Tânia Miranda e Ana Paula Ramalho em noite de Granf Clube.







Artista plástico piauiense, Odair José Andrade Silva – o OJAS, ele que recentemente foi destaque na revista Luxus Magazine, de São Paulo.













