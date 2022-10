DIA DAS CRIANÇAS

Amanhã, a partir das 10 horas, teremos manhã de sol festiva no Iate Clube de Teresina quando será comemorado o Dia das Crianças. A programação envolve brincadeiras, distribuição de picolés, personagens encantados, pintura de gesso,, doces, playground, e piscina. O presidente do clube, Tarcísio Freire organizou tudo com muito carinho.

NIVERS

Na lista dos aniversariantes de hoje: Segisnando e Teresa Alencar Rebelo, Osvaldo Memória, Napoleão Azevedo, e major Raul Feitosa... Hoje o SEBRAE está completando 50 anos de fundação... Amanhã, trocam de idade: Genésio Araújo, Eliane Farias, Luís Alberto Leal Nunes, Liana Mota dos Santos Rocha Portela... A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, hoje completando 91 anos de inaugurada... Ontem, 10 de outubro, Dia do Lions Clube, trocaram de idade: Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, jornalista Cristiane Sekef Budaruiche da Silva, Lenon Cortez (eleito Top Man Piauí em 2008), e a advogada Sorência Vasconcelos... Parabéns, parabéns!

CIDADÃO TERESINENSE

O empresário Mamede Castro receberá o título de Cidadão Teresinense hoje à noite durante solenidade no Plenário da Câmara Municipal de Teresina. A proposição do título é do vereador Venâncio Cardoso... O homenageado é natural de Pedro II (PI). Após a solenidade, ele receberá os convidados para um coquetel quando será lançado o livro “Minhas Escolhas”, autoria de Enéas Barros, sobre a família e vida profissional de Luiz Mamede de Castro.

ARENA

No final de semana, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, que tem feito trabalho elogiável frente à Ordem, inaugurou a Arena Beach Clube Advogada Rosana Nunes Belo Ferreira, no Clube da OAB, em Teresina. O espaço conta com 3 quadras de Beach Tennis e Vôlei, e 1 quadra poliesportiva com apoios de vestuários, bar e lazer. A obra foi viabilizada através da CAAPI/OAB.

O SINDICATO dos Lojistas comunica que amanhã, Dia das Crianças, as lojas do centro de Teresina estarão abertas normalmente. As dos bairros também.

JÁ a Procissão em honra à Nossa Senhora Aparecida, após dois anos, será realizada amanhã. Terá início às 6h30min com a celebração da Missa Campal ao lado da igreja de São Benedito, seguida de caminhada pela Avenida Frei Serafim até o Centro Pastoral Paulo VI, finalizando com a coroação da Padroeira do Brasil.

A MIGUEL-ALVENSE Jordria Furtado representa o Piauí no concurso Miss Terra que acontece amanhã em são Paulo. Nilo Araújo, colunista de Miguel Alves, coordenador do concurso aqui no estado, está lá com ela.

RALLY DO COMPANHEIRISMO

O Rotary Club de Teresina Piçarra confirmou a realização da 16ª edição do Rally do Companheirismo no dia 11 de dezembro. Esta será a primeira edição do evento após a pandemia do Coronavírus, e também será válida para uma das etapas do Campeonato Piauiense de Enduro de Moto. O torneio, que também conta com uma categoria turismo, visa arrecadar fundos para projetos sociais realizados em Teresina.



No domingo, Valdenê e Benedito Cirilo Albino fizeram bonita festa para comemorar Bodas de Rubi – 45 anos de um casamento feliz. A festa aconteceu no Haras Noroeste, de propriedade deles. Na foto, o Casal com os filhos Rondinelle, Renata e Roberta.







Ainda é tempo de cumprimentos para Gílson Vasconcelos que aniversariou último dia sete. Na foto, com a esposa Zuíta diante do bolo na íntima comemoração em família.







Humberto Nogueira (Diretor Coorporativo da Equatorial Piauí), Andrade Júnior (Diretor do Movimento Empreender Piauí - MOVE), e Lener Jayme (Presidente da Equatorial Piauí), na inauguração da ampliação do Call Center da Equatorial Piauí em Teresina.







O Contador José Raulino Castelo Branco Filho, presidente do SESCON Piauí, tomou posse no dia 30 de setembro, como Conselheiro do SENAC Piauí. Na foto, Raulino Filho, o presidente do Sistema FECOMÉRCIO Piauí, Valdeci Cavalcante, e os Conselheiros, também contadores, Pedro Barbosa, Carlos Arimateia e Tertulino.







Miriam Furtado foi a anfitriã de reunião do Clube do Chá na sexta-feira passada. Na foto ela está com Vânia Guerra Pereira da Silva e Teresa Alencar Rebelo que, inclusive está de aniversário hoje.







Alice Castelo Branco, Regina Fortes, Miriam Furtado, Marise Resende e senadora Eliane Nogueira, na reunião do Clube do Chá, sexta-feira última, que teve Miriam como anfitriã.

