Amanhã, teremos a abertura da exposição Murais Urbanos no Teresina Shopping

Murais Urbanos

Amanhã, teremos a abertura da exposição Murais Urbanos no piso superior do Teresina Shopping quando haverá uma “Roda de Conversa” com o pintor Nonato Oliveira e seu filho Sérgio Donato, às 19 horas, próximo à Praça de Alimentação. Arte e dom maior!

Vestibular 2023

A Faculdade Cesvale abre inscrições para o vestibular 2023. A instituição oferece vagas nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Pedagogia, e Direito. Além da excelente formação acadêmica, a faculdade oferece segurança, pois está localizada, com ótima estrutura física, no Shopping Riverside, zona leste de Teresina. Contato: 86 3230.2402.

ENADE 2022

Noi domingo, 27, acontece o ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia a qualidade dos cursos de graduação das instituições de ensino superior. Aqui em Teresina, a FACULDADE CESVALE ofereceu grande suporte aos seus alunos que vão fazer a prova do ENADE; com aulas de reforço e uma integração com a Universidade Federal do Piauí. Numa demonstração de compromisso com a qualidade de seus cursos.

Futebol

Quem passa a notícia é o professor José Amâncio, torcedor nº1 do Altos: “Newton filho, ex-presidente do Ferroviário (CE), chega hoje à Teresina para ocupar o cargo de gerente executivo da Associação Atlética do Altos”. Ele assume o lugar que era de Rui Aires. Presidente Warton Lacerda investindo alto para que o Altos suba da série C para a série B. “Chegou a hora de profissionalizar o futebol do Altos, ressalta o presidente.

A melhor cachaça do mundo

Casabella Jardim e Ivanária Sampaio convidando para o coquetel de lançamento da Cachaça Aviador, uma novidade no mercado teresinense. Inclusive, considerada a melhor cachaça do mundo. Será na sexta-feira, 25, a partir das 19 horas, na Avenida Presidente Kennedy, 5490, bairro Morros, em Teresina.

Na África

O advogado Alexandre Magalhães foi convidado para palestrar, representando o Brasil, no 9º Congresso Nacional de Jovens Empresários Moçambicanos, ocorrido entre os dias 16 e 18 deste novembro, na cidade de Maputo, capital de Moçambique... Na oportunidade, Alexandre apresentou dados da economia brasileira e informações sobre aspectos práticos e jurídicos para a abertura de empresas no Brasil... Sobre o Piauí, apresentou informações da ZPE - ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PARNAÍBA, dados sobre incentivo fiscal e Programa Investe Piauí, do Governo Estadual. Houve interesse nas áreas de turismo e mineração... A visita também permitiu o início de tratativas para empresários piauienses que desejam exportar produtos e serviços para aquele país. Entendimentos já foram iniciados nos setores de alimentos (castanha e mel), saúde e tecnologia da informação.



Vanessa Brasil e Augusto Machado escolheram os Estados Unidos para comemorarem três anos de casados (Bodas de Trigo). Aqui o casal na cidade de Chicago. Vanessa é Defensora Pública e Augusto é Promotor de Justiça.







Em momento de filantropia, sócias do Clube do Chá prestigiando a Feira da Paróquia, semana passada. Vânia Guerra foi uma das expositoras.







No Rio de Janeiro, Santana Maria Oliveira recebeu o Prêmio SEBRAE TOP 100 de artesanato 5ª edição, representando a Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho.







Ainda é tempo de cumprimentos para Mirna Ribeiro, empresária e sócia atuante do Granf Clube de Teresina, que aniversariou na sexta-feira. Na foto, ela, de marrom, ao lado da amiga Joyce Viana Nunes.







Já casados no civil Mara e Antonio Francisco Gil, foram à Grécia e casaram-se no Religioso. Ela, advogada, e ele, juiz de direito no Pará.







A equipe de profissionais da Ecoclínica esteve na manhã do último domingo (20/11) na Ação da Associação dos amigos e familiares das pessoas com Autismo - PRISMAS, realizada em parceria com o Grupo Geraldo Oliveira - GGO, no Parque da Cidadania de Teresina-PI. Durante a ação foram entregues os abafadores auditivos às crianças que fazem parte da Associação, e placas de “Amigos dos Autistas" aos parceiros.

