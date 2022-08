Nivers

Ainda é tempo de cumprimentos para a loteana Nailza Meneses que aniversariou no domingo, e Diná Frota, do Granf Clube, que trocou de idade ontem... Aniversaria hoje o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto... Amanhã, Paulo Roberto Oliveira Paiva e Silva...Na quinta-feira, 4, trocam de idade: Fernando Oliveira (administrador do Teresina Shopping), e Ferdinand Silveira filho... Bena Medeiros Moura Santos aniversaria na sexta-feira, 5... Bons ventos a todos!

Convenção

Amanhã, teremos a convenção partidária do partido PATRIOTAS (51) no Piauí, quando a ativa advogada Josselene Muniz será homologada como candidata a deputada federal. O objetivo dela é fazer valer as leis em prol dos direitos da mulher. Será a partir das 9 horas, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí.

AJUDE A KALINA

Protetora dos animais, Kalina cria mais de cem cachorros e gatos na cidade de Paulistana. Porém, desempregada, está com dificuldade de manter a alimentação dos bichinhos. Ela precisa de ração e de dinheiro para pagar o aluguel, água e luz atrasados. Você pode ajudá-la; doe qualquer quantia pelo PIX 87 9 9121.0251. Ou transfira para a conta: Caixa Econômica – Poupança – Ag. 03467 1288 Conta 000968615045-0.

AÇÕES DO GRANF

Hoje, sócias do Granf Clube de Teresina lideradas pela presidente Ana Paula Ramalho, visitarão o Abrigo Frederico Ozanan e a Casa Flores de Maria levando alimentos para os idosos residentes nestes abrigos... Em novembro, mês de aniversário do Granf (56 anos), o clube vai criar o SOPÃO DO GRANF que será distribuído a moradores de rua de Teresina... A presidente, Ana Paula, inclusive, tem uma Promessa de Vida, que é “doar comida a quem tem fome”... Para os 60 anos, o clube já começa a projetar grande festa cuja arrecadação será doada a entidades carentes.

PAPO EM DIA

UM Bom Dia para Paulinho Ferreira, Conceição Araújo e médico Maurício Marques. Nomes da lista vip desta coluna e sempre aplaudidos em nossa sociedade...!!!

ALDORA Ferreira, Amélia Tereza, Andrelina Vasconcelos, e Elília Sousa, serão as próximas anfitriãs de reunião do Lótus Clube de Teresina que deverá acontecer depois do dia 20 com data a ser marcada.

NO RIO DE JANEIRO, aos 58 anos de idade, faleceu João Paulo Diniz, filho do bilionário Abílio Diniz, 85, fundador do grupo Pão de Açúcar. O motivo divulgado foi mal súbito. Ele morava em São Paulo, mas estava no Rio quando sentiu-se mal. Chegou a ser atendido, mas não resistiu.

APÓS recuperado de uma cirurgia no joelho, Joel Silva está de volta ao seu programa na Rádio Pioneira de Teresina. Seu retorno aconteceu ontem!

NO sábado estive em Caxias, no Maranhão, onde visitei o Memorial da Balaiada (onde aconteceu batalha pela independência do Brasil vencida por Duque de Caxias). Observei que o local é bem cuidado, bonito, tudo funciona a contento, e bem frequentado pela população local e turistas. Com o professor José Amâncio (embaixador de Caxias em Teresina) tomei água de côco no quiosque da Yolete, que é irmã do secretário de cultura, Léo Barata, e é uma simpatia no atendimento!





NA ZONA SUDESTE

Em breve, moradores da zona sudeste de Teresina poderão contar com mais uma unidade do VILAR HOSPITAL DE OLHOS. Irá atender a grande população do Dirceu e adjacências, levando mais comodidade para os pacientes da região que precisam cuidar da saúde dos olhos. O novo hospital será localizado na Avenida Joaquim Nélson, 3531, Parque Ideal.

14ª Procissão das Sanfonas de Teresina

A décima quarta edição da Procissão das Sanfonas de Teresina acontece hoje e homenageará Gilberto Gil e a música Asa Branca. A CONCENTRAÇÃO DOS SANFONEIROS será realizada a partir das 15h na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores. Logo após a bênção das sanfonas, os músicos sairão em cortejo até o MUSEU DO PIAUÍ, onde acontecerá o encerramento do evento (que leva a música de Luiz Gonzaga pelas ruas do Centro da cidade, no mês de agosto, quando se relembra o dia da morte do Rei do Baião)... A PROCISSÃO homenageará também os 80 anos de Gilberto Gil e os 75 anos da música Asa Branca. Realizada pela COLÔNIA GONZAGUIANA DO PIAUÍ (grupo de fãs do Rei do Baião, músicos e pesquisadores), a manifestação cultural mobiliza artistas de todo o Estado, sempre atrai grande público, já integra o calendário de atividades culturais de Teresina e conta com BONECOS GIGANTES de Luiz Gonzaga, Padre Cícero, Lampião e Maria Bonita.



Quem aniversaria na quinta-feira é Fernando Oliveira, eficiente administrador do Teresina Shopping, do Grupo Claudino. Homem cheio de virtudes e dedicado ao seu trabalho. Vai ganhar homenagem especial da esposa, Edinam, e dos que fazem a Sucesso Publicidade que ele comanda com sucesso!







De aniversário hoje o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto. Ele que também é eminente Procurador do Estado do Piauí.







A presidente do Granf Clube, Ana Paula Ramalho, e outras sócias, hoje estarão na Casa Frederico Ozanan e Casa Flores de Maria fazendo doação de alimentos aos idosos moradores destes abrigos. Uma ação filantrópica que tem sido marca da gestão de Ana Paula.







Gilson Vasconcelos e sua Zuíta, no domingo, completaram 46 anos de casados. É um casal exemplar, bem casado e muito bem quisto em nossa sociedade!







Advogadas Amparo Rodrigues Lima e Josselene Muniz na posse do novo desembargador do TRT 22ª Região, Téssio Torres.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no