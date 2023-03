Ana Paula Ramalho e Gisela Ximenes receberam com categoria o Granf Clube de Teresina!

O Granf Clube de Teresina, clube filantrópico presidido por Ana Paula Ramalho, reuniu-se noite de quinta-feira, 23 de março, no restaurante Cinco Sentidos, na zona leste de Teresina... Na oportunidade, a presidente Ana Paula anunciou o calendário de reuniões do ano e ações sociais a serem realizadas... Ela também distribuiu para as sócias e colunistas sociais, a nova agenda atualizada do clube com as datas de aniversários das associadas... Foi durante farto e fino jantar, regado a vinho, que teve como anfitriãs, a presidente Ana Paula Ramalho e Gisela Ximenes Vieira... A eleição da nova diretoria do clube está marcada para acontecer em dezembro, mas o trabalho social da atual presidente, Ana Paula, tem sido tão bom que já existe uma corrente pedindo para que ela seja reeleita... Luizão Paiva, pianista consagrado, fez a parte musical da agradável reunião. Confira algumas fotos de nossa Nikon:

Gisela Ximenes Vieira E Ana Paula Ramalho foram as anfitriãs da elegante reunião do Granf Clube de Teresina, na quinta-feira, 23, no sofisticado restaurante Cinco Sentido. Elas foram impecáveis na arte de bem receber, capricharam em todos os detalhes do sofisticado jantar. Aplausos!















