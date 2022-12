Confira os destaques da Coluna Mauro Veras desta terça-feira, 27/12

Futebol e samba

DA França, onde está, Aroldo Francisco me envia a seguinte informação: “ Hoje, aqui em Paris, o carioca Oscar Niemeyer está sendo homenageado pela passagem dos dez anos de sua morte. Bom para nosso Brasil, não vivemos mais somente de futebol e samba na memória dos estrangeiros”

Imagens do Piauí

Fotógrafo consagrado em Teresina, Paulo Barros lançou livro de fotografias “Imagens do Piauí” que está à venda nas livrarias Anchieta, Universitária, Entrelivros, Aliança, e nas bancas do Joel (Praça Pedro II e em frente ao Karnak) e do aeroporto de Teresina. A venda está sendo feita também com entrega em domicílio. Contato: 86 99864.8929.

Nivers

De aniversário hoje, Rafael Oliveira Cruz Lima... São aniversariantes de amanhã: Marllos Sampaio, Márcio Martins Costa, e Carlota Freitas... Ontem, quem trocou de idade foi a advogada Elizabeth Aguiar, Dourila Veiga de Carvalho, e o também advogado Josino Ribeiro Neto... Ainda é tempo de cumprimentos para: Empresária Ana Melo, deputado João Mádison Nogueira, radialista Gil Costa, e empresário Rondinelle albino, que trocaram de idade último dia 23.

Papo em Dia

COM A CHEGADA do período chuvoso, ainda não se viu a prefeitura de Teresina mandar limpar bueiros e podar árvores pela cidade, para evitar acidentes e tragédias que, por negligência do poder público, sempre acontece nesta época. Essa providência já deveria ter sido realizada.

NA SEMANA PASSADA, sob o comando da presidente Ana Paula Ramalho, o Granf Clube de Teresina fez doação de donativos para o Lar de Maria (que é uma Casa de apoio a crianças com câncer). O Granf foi muito ativo em ações sociais filantrópicas neste ano de 2022. Aplausos...!

INFORMAÇÃO de uma amiga que teve a casa atingida (e muito danificada) pela explosão dos restaurantes Vasto e Coco Bambu dá conta de que profissionais estariam explorando (cobrando preço exagerado) para conserto de tetos, janelas, portões, e splits que foram danificados com o acidente.

Circulada europeia

Jéssica e Aroldo Francisco estão em viagem dos sonhos percorrendo países da Europa. Estiveram em Lisboa, Londres, e Madri, na Espanha, onde passaram o Natal... Hoje já estão em Paris, onde passarão a virada de ano. Estão com as duas filhas, Maria Flor e Maria Cristina. Retornam à Teresina dia cinco de janeiro.



Predominou o vermelho e rosa na festa de Natal da família Albino, liderada por Valdenê e Benedito Cirilo.







Suzane e Ticianny, filhas dos saudosos amigos Teresinha e Antônio Machado, na noite de Natal.







No último dia 21, o advogado Sebastião Rodrigues Júnior viveu momentos de felicidade dupla ao comemorar conjuntamente os aniversários de sua esposa Ceiça Melo (que trocou de idade dia 21), e do filho Luan, que completou 15 anos de idade dia 20. Foi uma noite em ritmo de família feliz!







Noite de Confraternização do Granf Clube de Teresina no Vichy Café. A decoração foi de Fernando Mello. A noite foi embalada com música ao vivo e o tradicional Amigo Oculto.







Mirian Chaib, Gláucia Vilarinho, Fernanda Portela Carneiro (anfitriã), Adriana Lages, Lina Lages, Liana Portela, e Vânia Guerra Pereira da Silva, na refinada festa de confraternização do Clube do Chá, na mansão de Fernanda Carneiro , último dia 12. Com almoço fartíssimo, sobremesas dos deuses, e distribuição de brindes aos convidados. Tudo com muito requinte sob a grife da anfitriã que não mediu esforços para receber com muita categoria.





