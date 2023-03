Confira os destaques da Coluna Mauro Veras desta terça-feira 14/03/2023

Reunião do Lótus

O primeiro jantar festivo do filantrópico Lótus Clube de Teresina acontecerá amanhã na residência de Polyana Melo Albino a partir das 19 horas. Zelita Melo, Socorro Santos, Valdenê Albino, e Polyana Melo, são as anfitriãs da noite!

Nivers

Hoje é dia de festa na casa da vovó Socorro Castro que comemora o aniversário do netinho João Costa e Castro Neto que completa seus 11 anos de idade... Hoje, o restaurante O PESQUEIRINHO está completando 51 anos de tradicional e típica gastronomia em Teresina... Ontem, trocaram de idade: Maria da Graça Mota Freire (Miss Piauí 1965), empresário Manuel Arrey Oliver, Antonio Almendra Freitas Neto (ex-governador do Piauí), e cantor Luan Santana... Amanhã, aniversariam: Padre Luís Eduardo Bastos, deputado Firmino Paulo, Mário Antonio Coelho de Almeida, Vera Rocha Artur, e o piloto de avião, João Mário Raulino... Na quinta-feira é dia de enviar flores para Claudete Monteiro e Bárbara Veras.

Qualificação profissional

A próxima turma do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, da Faculdade CESVALE, iniciará dia 1º de abril. O curso tem o devido reconhecimento do CREA Piauí. Na semana passada, os alunos da 14ª turma, que estão concluindo o curso, tiveram aulas práticas sob orientação da professora Neusenildes Sena, titular do módulo de O Ambiente e as Doenças do Trabalho. Contato: 86 9 3230.2402.

Parceria com a Prefeitura

A Faculdade Cesvale firmou parceria com a prefeitura de Teresina com o objetivo de oportunizar aos servidores públicos municipais, e seus familiares, acesso à educação superior. A partir de agora, servidores efetivos, cônjuges, e seus dependentes diretos, poderão cursar uma das graduações ou pós-graduações na CESVALE com 50% de desconto nas mensalidades. A instituição oferece as graduações em Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, e Pedagogia. E vários cursos de pós-graduação. Informe-se: www.cesvalepiaui.com.br Fone: 86 3230.2402.

Artes de Março

Uma das mostras que tem sido muito procurada no Artes de Março, do Teresina Shopping, é a do artesão Mestre Expedito. Nela, o visitante pode ver algumas peças do recém falecido artesão, peças que hoje são relíquias, e algumas peças que o mestre não conseguiu concluir. Uma raridade que o Teresina Shopping está proporcionando para quem visita a exposição. Vai até dia 31 deste março.

Elegância

Atenção, notícia de última hora: Tênis tira a elegância da roupa. Você pode usar a marca mais cara do mundo, porém, se nos pés um tênis, a elegância vai para o espaço. É o que dizem os especialistas em moda e o bom senso!

A polêmica do momento

Fernanda Gondim publicou em sua página no Instagram: “Na Inglaterra dois atletas trans comemoram com um beijo na boca o primeiro e segundo lugar em uma competição feminina de ciclismo (Thundercit)... Em terceiro lugar ficou uma mulher que levou sua filha para o pódio... Mulheres levaram séculos para conquistarem um espaço de destaque nos esportes para agora os homens irem lá vestidos de mulher e tirar isso delas... Seria cômico se não fosse trágico”





Papo em Dia

“OS 90 ANOS de um tesouro nacional; Niède Guidon”. Com esta manchete, o jornal O Estado de Minas fez alusão aos 90 anos da arqueóloga paulista, mas piauiense por adesão, fundadora do Parque Nacional da Serra da Capivara. O título citado trata-se do livro lançado sobre a pesquisadora que mostra sua trajetória na arqueologia. Comunidade científica do mundo inteiro também aludiram aos 90 anos de Niède. Na verdade, ela um tesouro piauiense. Aplausos para ela!

VALDECI Cavalcante foi eleito como Grão-Mestre da loja maçônica Grande Oriente aqui no Piauí. Sua eleição foi unânime.

DIA 06 de maio, Bebeto Azevedo comanda o concurso Miss Universo Rio Grande do Sul, com transmissão pelo canal Ulbra TV, no youtube.

PELO Dia da Mulher, a pianista Carla Ramos foi homenageada pela Academia Piauiense de Letras. A indicação do seu nome foi da advogada e ex-presidente da OAB Piauí, Fides Angélica Omatti.

MISS Piauí 1965, Maria da Graça Melo da Mota curte o verão em Buenos Aires, Argentina. Ela, desde que foi coroada miss, prima pela elegância no tratar e no trajar, sendo uma das mulheres mais elegantes do Piauí.

Ana Maria Rios é a nova presidente do Clube do Chá!

Sócias do Clube do Chá reunidas na última quinta-feira, 9, em restaurante elegante de Teresina, para a posse de Ana Maria Rios na presidência do filantrópico Clube do Chá para o período de dois anos. Ela recebeu a presidência da elegante Vera Lúcia Lobão. O evento foi muito prestigiado pelas sócias e convidados!







Sócias do Clube do Chá no jantar de posse de Ana Maria Rios na presidência do clube.







Vera Lúcia Lobão e Ana Maria Rios.







Vânia Guerra Pereira da Silva, Eliane Nogueira, Alice Castelo Branco, e Lúcia Silveira.



Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, recebeu a Ministra da Cultura, Margarete Menezes, na solenidade de instalação do busto de Esperança Garcia na sede da Ordem local. Natural de Nazaré do Piauí, Esperança Garcia, considerada a primeira advogada mulher do Brasil. O busto foi doação do governo do Estado.







Em Portugal, a piauiense radicada na terra lusa, Marta Vasconcelos, contraiu núpcias com o empresário português, Vitor Maganinho. A cerimônia se deu na Quinta Devesa, na cidade do Porto, no sábado, 11. Michelle e João Henrique de Almeida Sousa foram padrinhos do casamento.







Nos festejos em louvor a São José, em Altos, o ex-secretário de cultura do município, Rodrigo Veras, com a deputada Iracema Portela.







O abraço de felicidade de Fátima Souza no filho Pedro que se formou em Medicina na semana passada sendo assim o novo médico da cidade!







Vanessa Lira e Augusto Machado curtindo as delícias e maravilhas de Istambul, Turquia.







Bebeto Melo e sua Liciane comemorando o aniversário do amigo José Carvalho, no maravilhoso restaurante Pitanga.







Niède Guidon completou 90 anos de vida último dia doze. Nascida em Jaú (SP), ela tornou-se piauiense por adesão desde que aqui se instalou em 1973 e, em 1979, fundou o Parque Nacional Serra da Capivara. É um dos nomes mais importantes da arqueologia mundial, respeitada no mundo inteiro.







Sempre assim muito elegantes, Vânia Guerra Pereira da Silva e Eliane Nogueira no jantar de posse de Ana Maria Rios no Clube do Chá, na quinta-feira, 9.

























