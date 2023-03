Confira os destaques da Coluna Mauro Veras desta terça-feira 21/03/2023

Granf Clube

Ana Paula Ramalho e Gisela Ximenes são as anfitriãs da reunião festiva do Granf Club de Teresina, amanhã, no Restaurante Cinco Sentidos, a partir das 20 horas... A propósito, na semana passada, a presidente Ana Paula esteve na Casa de Repouso Flores de Maria fazendo doação de fraldas geriátricas em nome do Granf, numa iniciativa da sócia Odete Bonfim. A doação, faz parte de ações sociais costumeiras do Granf Clube que as realiza durante o ano inteiro.

Cesvale participa da campanha

Faculdade Cesvale está participando da campanha de doação de absorventes a mulheres carentes de Teresina. A campanha está sendo realizada por todo esse mês de março, mês da mulher. Para quem quiser doar, a urna de arrecadação está localizada no bloco 1 da faculdade, no segundo piso do shopping Riverside. Por falar em Cesvale, a instituição sendo apontada como a líder no ranking das faculdades presenciais do Piauí.





PAPO EM DIA

CANTORA Maria Bethânia sendo criticada nas redes sociais por cobrar mais de mil reais por ingresso de show que fará na casa de espetáculos “Manouche”, no Rio de Janeiro. Serão duas apresentações, dias 21 e 22 de abril, com ingressos custando entre 1.000 e 1.500 reais. Em 2011, a cantora desistiu de criar um site de poesias após receber uma enxurrada de críticas por causa da aprovação de R$ 1,3 milhão da Lei Rouanet para o projeto.

COM relação à polêmica do BBB, estão confundindo Assédio Sexual com Importunação Sexual. São dois crimes diferentes. No assédio, a vítima está em situação de hipossuficiência em relação ao assediador. Ocorre muito em ambiente de trabalho (patrão com relação à secretária, por exemplo). Importunação, ocorre em ônibus e metrôs, por exemplo.

PARABÉNS para o Márcio Alex Rodrigues Rocha que foi aprovado no recente Exame da OAB Piauí. Ele, aluno da Faculdade Cesvale, passou de primeira.

AINDA e tempo de enviar flores para Rita Leite que aniversariou na data de ontem. A comemoração foi em família.

CUMPRIMENTOS e flores também para a professora-doutora Carmem do Monte Britto, do departamento de Biologia da Universidade Federal do Piauí, que trocou de idade ontem e recebeu aquele abraço do esposo cirurgião-dentista, Laurindo Brito.



Aniversariando hoje o renomado advogado Nélson Nery Costa. Doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, professor da UFPI, escritor, autor de vários livros, dentre eles um Vade Mecum, ele é um dos maiores nomes do mundo jurídico piauiense, e recebe cumprimentos pela data e pelo rico currículo. É um piauiense ilustre. Parabéns!









Deputados Severo Eulálio e Wilson Brandão ladeiam o vice-governador Themístocles Filho na noite de lançamento do livro que conta a trajetória política de TF.







Raquel Vilar recebeu flores de sua equipe na comemoração do Dia da Mulher no Vilar Hospital de Olhos.







Jéssica Braga comemora o sucesso de mais um curso sobre regeneração estética pelo método Magic Stril, em São Paulo.







Polyana Melo, Valdenê Albino, Socorro Santos, e Zelita Melo, foram as anfitriãs da reunião festiva do Lótus Clube de Teresina na quinta-feira passada.







Zelita Melo e Zuíta Vasconcelos em noite de Lótus Clube.







Cumprimentos para o empresário Roberto Melo, ilustre aniversariante de amanhã, 22. Na foto, com sua linda esposa, Liciane Botelho.







Deputado Marden Meneses e sua esposa Mariel ontem foram festejados pela troca de idade. Aniversariam no mesmo dia!







Eliane Nogueira com Mirian Chaib e Rosa Linhares na reunião do Clube do Chá na quinta-feira em que ela, Eliane, foi a anfitriã.







Alice Castelo Branco, Marise Resende, Rosa Linhares, Vânia Guerra Pereira da Silva, Francisca Aragão, e Mirian Furtado, na reunião festiva do Clube do Chá.







Francisca Aragão e Teresa Alencar Rebelo somando charme da reunião festiva do Clube do Chá, semana passada.







Os advogados Ian Cavalcante e Igor Miranda em visita ao novo diretor da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí, Carlos Edilson, que foi nomeado para o cargo na semana passada.





