MEIO SÉCULO DE “O SUCESSO”

Uma exposição bem interessante pode ser vista no segundo piso do Teresina Shopping. É a expô “JOÃO, O SUCESSO” que mostra os 50 anos da Revista O Sucesso – periódico de circulação interna do Grupo Claudino. Através de fotos das capas e páginas das edições, a história das empresas do grupo é contada/mostrada durante todo esse tempo. Nas fotos, há um “QR code” onde o curioso pode acessar as páginas das revistas. Você se dará nota dez por visitar!

Lions Clube, novo presidente!

Elesbão da Cunha Alcântara toma posse como presidente do Lions Clube Afonso Mafrense dia 02 de julho, em solenidade que inicia às 20 horas, no restaurante Labareda do Iate Clube de Teresina. A musicalidade será de Pedrinho Araújo. Ele receberá a presidência da atual presidente, Zelita Melo.

NIVERS



Beatriz Raulino de Oliveira Bastos, Padre Tony Batista, Miraneide Deusa Veras da Silva, e Bethanny Veras, na lista dos aniversariantes de hoje... Bons Ventos a todos!

Formatura em Direito na Faculdade Cesvale 2022.1

Na solenidade de formatura dos novos concludentes em Direito, a direção da faculdade CESVALE, na pessoa da coordenadora do curso, professora Márcia Baião, fez uma bonita homenagem póstuma à saudosa aluna, Camila Pereira Abreu, que, se não tivesse sido assassinada, estaria se formando junto com a turma que foi diplomada na quinta-feira, 23 de junho.







Na quinta-feira, 23, professor José Aírton Soares comandou a solenidade de Colação de Grau de mais uma turma formada em Bacharelado em Direito pela Faculdade Cesvale que ele dirige com esmero. A turma formanda levou o nome do professor de Direito Penal, José Itamar Soares Júnior. A solenidade aconteceu no auditório da faculdade, sendo bastante concorrida e prestigiada por parentes e amigos dos concludentes!



Germano Gomes Félix, Rizelda Rodrigues de Paiva, e José Esaú da Silva Oliveira, agora formados em Direito pela Faculdade Cesvale. Turma José Itamar Soares Júnior 2022.1. Receberam seus Canudos das mãos do diretor da faculdade, José Aírton Veras Soares.

Com classe e requinte, Conceição Rego anfitrionou reunião do Clube do Chá!

Reunião dela aconteceu em restaurante chique da cidade na última quinta-feira com a presença de algumas convidadas, além das sócias do Chá.







Conceição Rego, anfitriã da reunião, num abraço carinhoso com a senadora Eliane Nogueira.







A presidente do Clube do Chá, Vera Lobão, entre Vânia Guerra Pereira da silva e Ana Maria Rios.







Conceição Rego e Ana Melo.



Presidente Celso Barros Coelho Neto, na companhia da esposa e da filha, feliz da vida com o sucesso que foi o Arraiá da OAB na sexta-feira, no Clube da Ordem, em Teresina. A classe dos advogados prestigiou!







Empresário André Santos Rodrigues aniversariou no Dia de São João, e teve a feliz companhia dos seus pais, Socorro e Adão Santos, e das manas Adalya e Arana. Festa em família!







Exalando charme e elegância, Marinalda Oliveira marcou presença na 71ª Conferência do Distrito 4490 do Rotary Internacional no Centro de Eventos do Hotel Praia Centro, em Fortaleza, Ceará.







No domingo, o Iate Clube realizou a sua segunda festa junina. Desta vez subiram no palco a Orquestra Sanfônica de Teresina, que tocou as músicas clássicas do nosso forró, além da cantora Lene Alves, que juntamente com sua banda trouxe um repertório animado e atualizado. Presidente Tarcísio Freire comandou a festa!

