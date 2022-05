SALIPI, 20 anos!

Este ano o Salão do Livro do Piauí – SALIPI - comemora 20 anos e uma programação especial está sendo preparada... Para comemorar essa edição, vários palestrantes já estão confirmados, dentre eles, destaque para o escritor angolano de ascendência portuguesa e brasileira, JOSÉ EDUARDO AGUALUSA. Os outros palestrantes confirmados são os paulistas JOSÉ DE NICOLA E LUCAS DE NICOLA... O evento será realizado de 03 a 12 de junho no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

O PIONEIRO CARLOS SAID

Nesta quarta-feira, às 19 horas, no auditório da OAB Piauí, teremos o lançamento da segunda edição do livro Pioneiro, de autoria do jornalista Carlos Said... Aos 90 anos de idade o jornalista, um dos pioneiros na crônica esportiva do Piauí, sobretudo no futebol, deixa para nós uma obra fruto de sua rica vivência no futebol, nos trazendo detalhes de tempos idos e também de contendas recentes. É, sem dúvida, um documento obrigatório na biblioteca de todos nós, ávidos do saber!

FESTA PARA AS MÃES!

Para celebrar o dia das mães o Iate Clube de Teresina, promoverá manhã de sol festiva no próximo dia 15 de maio (domingo). A programação musical será com Banda Magnólia, que vem se destacando na capital pela apurada musicalidade... Na oportunidade, haverá sorteio de brindes para associados, muita alegria e diversão.A diretoria do Clube está pensando em todos os detalhes com esmero para que o momento seja um dos melhores em 2022.

AGENDA VIP

Dentre os aniversariantes de hoje, Ostim Raulino, cantor Agnaldo Rayol, e Joaquim Aragão... Na data de 3 de maio de 1469 o nasceu o escritor e filósofo Nicolau Maquiavel... Cantores Lulu Santos e Herberth Viana fazem aniversário amanhã, dia 4... Neste 4 de maio o jornal Zero Hora, de Porto Alegre (RS) está completando 58 anos de atividades... Na quinta-feira, 5, trocam de idade Côndia Boavista, cantor Edvaldo Nascimento, Daniel Alencar, Soraya Guimarães, Beth Cuscuz, e o conferencista espírita Divaldo Pereira Franco (que completa 95 anos de idade)... Na sexta-feira, 6, é dia de cantar parabéns para nosso humorista João Cláudio... Eneida Almeida Sousa, Vívian Barroso, Iracema Santos, e Ermelinda Castelo Branco Jacob, aniversariam no próximo sábado, 7... Cantora Nana Caymmi completou 81 anos de idade na sexta-feira, dia 29 de abril... Bons ventos a todos!

PAPO EM DIA

ALÉM de trazer para Teresina um time reserva, o Flamengo do Rio ainda usou uniforme branco no jogo contra o altos no Albertão, deixando decepcionada a torcida.

PARA alunos transferidos e graduados em outros cursos, a Faculdade Cesvale está dando 60 por cento de desconto em suas mensalidades. Inscrições para o vestibular agendado 2022.2 já se encontram abertas. É aproveitar!

OS ATLETAS Kahl, Samuel, Anchieta, Gustavo, Davi, Thalisson e João Pedro, aqui de Teresina, foram selecionados para teste no Sport Clube Internacional, e estão em Porto Alegre, para avaliação final, desde a semana passada. Aqui, os garotos de idade entre 11 e 13 anos, são alunos da escolinha do Boca Juniors.

TIVE o prazer de ouvir o gol do Altos sobre o Flamengo do Rio ser narrado por Luiz Penido, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Inegavelmente, um momento histórico.

MIRO Silva, cuidando da estética, no final de semana submeteu-se a um procedimento cirúrgico para retirada e sinais... Segundo nos contou, ficou contente com o resultado.

NA qualidade de pré-candidato a deputado estadual, Elizeu Aguiar tem visitado comunidades no interior do Piauí tendo sempre a companhia do senador Elmano Férrer. Estão conjugando os verbos somar e multipilicar!

DOM BREGUÊTE LANÇA NOVO DVD

O cantor DOM BREGUÊTE lançou seu mais novo álbum DVD intitulado “A Pérola Negra do Brega”. O álbum foi lançado em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, Amazon Music e outras, em 25 de março. Chega com 16 músicas, sendo três delas inéditas e como carro chefe a canção “Morre de ciúmes” de autoria do astro Dom Breguête.

Pedalada do Bem



O Armazém Paraíba está com quatro modelos de bikes Houston a preços promocionais para a Pedalada do Bem no próximo dia 15. Essas bikes podem ser pagas em 12 vezes no cartão. É a hora de aproveitar para comprar sua bicicleta de boa qualidade a preço barato!

CURSO GRATUITO

A Embrapa está recebendo até 10 de maio inscrições para o curso “Produção Integrada de Borracha Natural (Seringueira – Fase Fazenda)”, voltado a profissionais e estudantes da área agropecuária. O objetivo é promover a compreensão do contexto técnico e normativo do Programa de Certificação da Produção Integrada de Borracha Natural (Seringueira – Fase Fazenda), instituído pela Instrução Normativa MAPA nº 6 de 26/04/2021.



Eles estão sempre assim juntinhos somando e multiplicando: Karine Araújo e o esposo Robson. Ele que aniversariou na última sexta-feira, 29. Na foto, um tbt, de momento recente na Europa.







Vânia Guerra Pereira da Silva, Francisca Aragão, Marisa Resende Barbosa, e Mirian Furtado, na reunião do Clube do Chá, última quinta-feira, em que Marisa foi a anfitriã.







Eliane Nogueira, Marisa Barbosa, e Vera Lobão, em reunião do Clube do Chá.







O Troféu para o campeão piauiense de futebol de 2022, o Fluminense, recebeu o nome de Carlos Said que compareceu a campo para fazer a entrega. Na foto: Fernando Said, o homenageado Carlos Said, Robert Brown Carcará, Daniel Araújo, e Gustavo Said.







Família Machado Soeiro reunida no jogo do Flamengo contra o Altos no Albertão. Só alegria!







Estudioso da jurisprudência, o jurista Samuel Coêlho está sempre atualizado com as novidades do Direito. Essa atualização também passa pela leitura do nosso jornal O Dia do qual é assinante.













