Hoje o Armazém Paraíba está de aniversário, completando 64 anos de existência. A loja foi fundada em 19 de julho de 1958, em Bacabal, no Maranhão , pelos irmãos Valdecy e João Claudino Fernandes. Hoje são mais de 350 filiais no Norte e Nordeste do Brasil, empregando mais de 15 mil colaboradores diretos. Durante esses anos, o Armazém Paraíba foi fundamental para o desenvolvimento do Piauí e realização do sonho de milhares de piauienses. Honras e glórias para o saudoso João Claudino Fernandes!

Aniversaria hoje a cheia de charme Sônia Maria de Sousa Nogueira Paranaguá... Amanhã, quem troca de idade é a uber model Gisele Bundhcen, e também: Cícero Santos Filho, Maria José Benites, e Aldora Lebre Ferreira... Na quinta-feira, 21, aniversariam Raimunda Concebida Costa, Francisco de Souza Freitas, Eduardo Costa, José Francisco Ramalho, e Galvão Bueno... Decorador Nivard Barbosa troca de idade no sábado, 23... Bons ventos a todos!

A quadrilha junina LUAR DO SÃO JOÃO sagrou-se campeã do 28° Festival de Quadrilhas Profissionais da Cidade Junina, maior evento junino do Piauí. A final aconteceu no último sábado (16), onde sete equipes se enfrentaram em disputa acirrada.O público, que contava com aproximadamente duas mil pessoas, foi ao delírio com as apresentações das finalistas Balança Matuto (Teresina-PI), Chapéu de Palha (Teresina-PI), Explosão Estrelar (Teresina-PI), Lua de Prata (Demerval Lobão-PI), Luar do São João (Teresina-PI), Dona Zabumba (São Miguel do Tapuio-PI) e Sai de Baixo (Caxias-MA).Com o tema em homenagem ao cuscuz, a equipe Luar do São João trouxe para o evento muita animação e um desenvolvimento impecável, misturando poesia e dança, num colorido mágico. A performance do espetáculo encantou a multidão, que interagiu com a apresentação até o final.A quadrilha junina de Teresina levou o prêmio de R$ 10 mil e o troféu Gonzagão. A vice-campeã foi a Lua de Prata e recebeu o prêmio de R$ 7 mil e a terceira colocada Balança Matuto ficou com o prêmio de R$ 5 mil. Todas as finalistas foram premiadas com R$ 1 mil. Além disso, foram premiados com o melhor marcador a Luar do São João, melhor destaque com o Casal de Lampião e Maria Bonita da Lua de Prata e melhor casal de noivos da Luar do São João. A premiação foi entregue pelo advogado Valter Alencar, um dos organizadores do evento, que anunciou melhorias para a próxima edição. Aplausos para os organizadores do evento e para os participantes!









BETO LOIOLA no pique total para a realização da sua carneirada dia 06 de agosto no clube a OAB Piauí, a partir do meio-dia.

OTÁVIO Meneses, estilista consagrado internacionalmente, ultimando detalhes para o lançamento da sua marca de roupas agora em agosto. A marca será em homenagem à sua mãe, Dona Zezé, que foi uma modista pioneira no ramo de confecção em Teresina.

AVISO aos amigos do gelo que vão para a Copa do Mundo no Catar em novembro: Não será permitido beber cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica nos estádios de futebol ou em locais públicos, somente dentro dos hotéis (e ainda assim, daqueles que disponibilizarem)...Devido ao calor, os estádios têm ar-condicionado (e são bem frios)... Procurar saber sobre a cultura deles; muitos pontos diferentes da nossa.

VAI até dia trinta a Mostra João – O Sucesso, que celebra os 50 anos da Revista do Grupo,, no piso superior do Teresina Shopping. Quem não viu, ainda dá tempo de ver essa bela e interessante exposição. É uma viagem no tempo, mostrando as mudanças do Grupo Claudino, de Teresina e da própria vida das pessoas ao longo desse tempo.

Vanessa Machado e David Tajra agora são marido e mulher. O casamento deles aconteceu no sábado, 16, na Capela Mater Dolorosa, do Colégio Dom Barreto. A recepção aconteceu no Bliss Favorito Buffet, com decoração de Luís Figueiredo. Fotografia: Felícia Araújo.









Vanessa Machado sendo conduzida ao altar pelo pai, Mário Soeiro.







Vanessa e David no Buffet Mansão Bliss onde recepcionaram os convidados.



Zuíta e Gilson Vasconcelos tiraram 8 dias de férias e forma curtir a praia em Luís Correia, nosso litoral.







Letícia Guerra embarcou para a Disney em excursão da Miracéu Turismo. Em seu embarque, no aeroporto de Teresina, as presenças dos pais, Lenara e Inaldo, a irmã Luíza, e dos avós José Wilson e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Josélia Dantas (de Verde) está em circulada pela Alemanha e República Tcheca com a filha Socorrinha e a nora Carol. Na foto, estão em Praga. Antes, passaram 5 dias em Berlim, e ainda irão para Nuremberg e Frankfurt, na Alemanha.







Concebida Costa aniversaria na quinta-feira. Passará a data em são Paulo, com o esposo Demóstenes. Na próxima segunda-feira reunirá amigos para comemoração.







Aldora Lebre Ferreira (à esq.) é ilustre aniversariante de amanhã. Será pequena para o abraço e cumprimentos dos incontáveis amigos como a senadora Eliane Nogueira, com ela na foto.

