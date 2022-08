LUTO

Clube do Chá está de luto pelo falecimento da sócia Maria Ângela Melo no domingo. O sepultamento aconteceu ontem às 11 horas da manhã. Ela estava sem frequentar eventos sociais desde o início da pandemia de Covid. O motivo da morte foi infarto!

CICLO DE PALESTRAS

A Faculdade Cesvale tem realizado muitos ciclos de palestras para seus alunos de Direito e demais interessados na seara jurídica. Nesta quinta-feira, por exemplo, teremos o CICLO DE PALESTRAS DO NPJ – PRÁTICA CIVIL que acontecerá às 16h, no auditório da faculdade. Palestrantes: Débora Galvão, Naila Fortes, Alice Viana, Esdras Belleza, e Gustavo Lage. A inscrição é 1kg de alimento não perecível. Contato: 86 3230.2402.

PAPO EM DIA

OS BANCOS não funcionarão hoje, aniversário de Teresina. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc.) e boletos que tiverem vencimento hoje, poderão ser pagas sem acréscimo amanhã (17/08), quando os atendimentos bancários presenciais retornam normalmente. A informação é do Sindicato dos Bancários do Piauí.

MEU abraço de pesar para a governadora Regina Sousa pelo falecimento de sua mãe, Maria da Conceição Silva Miranda, último dia dez, aos 96 anos de idade. A dor que a governadora sentiu e está sentindo, eu já senti e não desejo a ninguém...!

Festival de Violeiros

No auge de seus 91 anos de idade, Pedro Mendes Ribeiro comanda o 45º Festival de Violeiros do Piauí, dias 9 e 10 de setembro, no Teatro de Arena de Teresina. Dentre os participantes, Moacir Laurentino e Sebastião Dias, dois dos maiores repentistas do país. O festival tem patrocínio do Armazém Paraíba, que patrocina o evento todos os anos e era um dos eventos prediletos de Seu João Claudino.

Teresina, 170 anos!

Hoje Teresina está completando 170 anos de fundação. Nossa cidade é muito bonita, mas está precisando urgentemente de cuidados; o centro de Teresina, por exemplo, está abandonado pelo poder público, e entregue aos vândalos que estão arrombando lojas e desestimulando o comerciante, esvaziando-o. Nossas praças centrais, todas servindo de abrigo para pessoas em situação de rua. O centro precisa de revitalização; trazer pessoas para habitarem nele. Teresina não pode mais ficar escondida por trás desse pano que chamam de “Cidade Menina”. Nosso aeroporto é o pior do Brasil. Já é hora de as autoridades serem cobradas pela melhoria e desenvolvimento da cidade!

SALA VIP

O Aeroporto de Teresina, administrado pela CCR Aeroportos desde março deste ano, vai ganhar sua primeira Sala VIP... COM 110m², a The Lounge Teresina vai oferecer serviços de excelência aos usuários em passagem pela capital piauiense. O NOVO ESPAÇO é fruto de uma parceria com a empresa norte-americana Global Lounge Network, que atua globalmente no segmento e é referência no setor... GRAZIELLA DELICATO, Gerente de Negócios Aeroportuários da CCR AEROPORTOS, destaca que a The Lounge Teresina vai melhorar muito a experiência dos usuários... AS OBRAS para a construção da Sala VIP começarão nas próximas semanas e a inauguração está prevista para o último trimestre deste ano.

NIVERS

Aniversariam hoje: José Odon Maia Alencar Filho, advogado Fernando Brito do Amaral, e a cantora Lena Rios... Ontem, 15, trocaram de idade: Maria Clara Medeiros e Eugênia Melo... E no domingo, quem aniversariou foi o deputado estadual Wilson Brandão.



Ser aluno de Direito da Faculdade Cesvale hoje, em Teresina, é desfrutar do convívio com personalidades de alta estirpe do mundo jurídico piauiense. Ter Haroldo Hehem como professor é um privilégio e um prêmio que somente o aluno Cesvale tem; é um “plus” para o currículo de qualquer estudante de Direito. Formar-se e dizer que foi aluno dele é simplesmente um abrir de portas no disputado mercado de trabalho dos operadores do direito. Aproveito para registrar que o nobilíssimo desembargador e professor Haroldo Hehem aniversariou último dia três. Parabéns para ele!







Liana Chaib tomou posse na Academia Piauiense de Letras na sexta-feira, 12. Com ela na foto: Luciana Costa, Miriam Furtado, ela Liana, Teresa Alencar Rebelo, Vânia Guerra Pereira da Silva e senadora Eliane Nogueira.







A presidente Rosinha Rufino com Julieta Freitas e Lina Chaves em recente reunião do filantrópico Closed Club de Teresina.







O Rio Parnaíba ganhará píer flutuante em frente ao Iate Clube de Teresina. A construção dessa obra será mais uma opção de lazer para a cidade, além de incentivar as atividades náuticas dentro do estado do Piauí. Diante da iminência dessa construção tão aguardada pelo sócios iateanos, o comodoro Tarcísio Freire, juntamente com os diretores do Iate Clube, reuniram-se com os representantes da Saad Centro e os da Construtora CONSTRUFORT, para alinhar todas as medidas necessárias antes do início das obras que estão previstas para acontecer em setembro. O píer flutuante foi uma ideia fomentada pela diretoria do Clube e os gestores da capital.







Empresário Roberto Melo (Bebeto) passou o Dia dos Pais no Rio de Janeiro onde teve a alegria de ver o seu Vascão vencer o Tombense, de Minas Gerais, em São Januário. Dia feliz!







Senador Elmano Ferrer e Elizeu Aguiar na comemoração dos 65 anos da Igreja Batista Manancial, pastoreada pelo Pastor Avelar Vaz (no meio, na foto). Foi no domingo. Elmano é candidato à reeleição ao senado, e Elizeu, a deputado estadual.







Cumprimentos para Eugênia Melo que aniversariou ontem. Ganhou aquele abraço especial do maridão Antônio Florentino Filho, e dos filhos Luís Antônio, Marcelo Paulo, e Sérgio Paulo, e das noras e netinhos.







Aldo Pereira contando sobre a maravilha que foi o Primeiro Encontro da Família Pereira, em Parnarama, no Maranhã, em julho. A família conta com mais de mil integrantes. Foi um encontro feliz. Viva!

