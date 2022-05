Iate Clube de Teresina realiza domingo 15/5, manhã de sol festiva em homenagem às mães.

MANHÃ DE SOL FESTIVA



Iate Clube de Teresina realiza no próximo domingo manhã de sol festiva em homenagem às mães. A musicalidade será da BANDA MAGNÓLIA, com sorteio de brindes para os associados presentes... O comodoro do clube, TARCÍSIO FREIRE, está participando ativamente da organização do evento, para garantir que a celebração proporcione aos associados muita alegria e diversão numa data tão especial.

UM SÉCULO

Amanhã, quem aniversaria é o advogado Celso Barros Coêlho que, na data, completa 100 anos de idade. Gozando de conceito supremo no meio jurídico, ele é considerado um dos maiores juristas do Brasil. Teve dois filhos; Maria Eugênia e Celso Filho. Foi assessor jurídico de três Constituições estaduais (PI, TO e MA)... Nasceu em Pastos Bons (MA), e casou-se com Maria de Lourdes Freitas. De currículo extenso e rico, foi deputado estadual, professor de Latim e Direito. Presidiu a OAB Piauí por 5 mandatos. Como escritor escreveu: Tempo e Memória; Pastos Bons; e Política; tempo e memória. Hoje, seu neto, Celso Barros Coêlho Neto, honra seu nome sendo notável advogado, Procurador do Estado e atual presidente da OAB Piauí.

NOITE DE BELEZA

Nilo Araújo vai movimentar a cidade de Miguel Alves dia 21 deste maio com as eleições da Miss e Mister Miguel Alves 2022, nas categorias Mirim, Teen e Adulto. Na oportunidade ainda serão aclamadas as misses: Piauí Model, e Trans Miguel Alves... A partir das 20 horas, no Ginásio Poliesportivo Chico Noca.

AGENDA VIP

Jornalista Kátia D’Angeles e o treinador de futebol, Vanderlei Luxemburgo, na lista dos aniversariantes de hoje... Amanhã, trocam de idade: jurista Celso Barros Coêlho, Amanda Rodrigues, arquiteto Lucas Carvalho de Pádua (Top Man Piauí 2009), empresária Daniele Claudino, Lúcia Silveira, Josefina Gonçalves e o vereador Aluísio Sampaio... Eduardo Machado e Márcia Beatriz Machado trocam de idade na sexta-feira... Linaldo Barros é aniversariante do sábado, 14... Bons ventos a todos!

EM CARTAZ NO TEATRO

Teresina recebe pela primeira vez o aclamado espetáculo “O Vendedor de Sonhos” de Augusto Cury. A peça terá apresentação única no Theatro 4 de Setembro no próximo domingo, dia 15, e conta a história de Júlio César que é impedido de cometer suicídio por intermédio de um mendigo, que lhe vende uma vírgula. A peça foi vista por mais de 180 mil pessoas em todo o Brasil e tem direção de Cristiane Natale e apresentação do ator Mateus Carrieri, Luiz Amorim e grande elenco.

FESTA NA CHÁCARA

Filho de Altos (PI), Beto Pereira foi morar no Canadá na década de 90... Agora ele, bem sucedido e valorizando suas raízes, construiu uma bela chácara na Capital da Manga, onde deverá comemorar seu aniversário no dia 15 de julho, e já está fazendo o convite aos amigos. Beto, atualmente mora em Québec, mas está sempre visitando sua terra natal. Ele promete uma grande festa!

50 anos de Kikito

Este ano o Festival de Cinema de Gramado está completando 50 anos. Os preparativos para o maior festival de cinema do Brasil já começaram na Serra Gaúcha. Inclusive, a estátua do Kikito foi instalada ontem à entrada do Palácio dos Festivais, local onde acontece o evento no início de agosto. Quem nos envia notícias é uma das assessoras do festival, Tela Tomazeli.



Quem aniversaria no próximo domingo é o advogado SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR. Aniversariante de destaque deste mês de maio, será celebrado por amigos, colegas e familiares. Sobre ele, quem nos empresta as palavras é sua esposa, a também advogada, CEIÇA MELO: “Se tem uma palavra que possa defini-lo é: Excepcional! Os adjetivos são insuficientes para descrever o pai, marido, amigo e profissional que ele é. Advogado por convicção que lhe torna fiel no propósito de servir com responsabilidade, bom senso e, sobretudo, confiança em seu conhecimento e missão. Pai e padrasto parceiro, amigo, firme e presente na vida de todos eles. Enquanto Marido é apaixonante, sedutor, deixa sempre um ar de mistério e seriedade no ar com seu jeito peculiar e único de ser. Sendo amigo, ele é singular, cativante, incentivador, participativo com seu jeito acolhedor, agrada a todos indistintamente. Sebastião é um presente de Deus na vida daqueles que o cercam, sempre iluminado com uma sabedoria única, encanta a tudo e a todos fazendo florescer o que há de melhor em cada um de nós!”







Umbelina Carvalho está no Egito com grupo de piauienses em mais uma excursão internacional que, após pandemia, volta com força total às atividades.







Álvaro Mota, Zózimo Tavares, e Fides Angélica Omatti, no lançamento do livro O Piauí no futebol, do jornalista Carlos Said.







No domingo, Dia das Mães, o empresário Benedito Cirilo encheu de flores, beijos e carinho, a mãe de seus filhos, Valdenê Albino. Muito amor envolvido!









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no